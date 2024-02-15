Ймовірно, летіли "Калібри", електрична підстанція досі у вогні, – ОВА про атаку росіян на Львів

Під час масованого обстрілу України вночі 15 лютого постраждало також і місто Львів. Внаслідок ворожої атаки спалахнула електрична підстанція.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він зазначив, що, за попередніми даними, ворог атакував місто ракетами типу "Калібр", передає 24 Канал.

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В ОВА розповіли деталі наслідків атаки на Львів

Козицький розповів, що внаслідок ворожої атаки було троє травмованих, але, на щастя, в легкій формі. За словами глави Львівської ОВА, двом постраждалим надали допомогу на місці, один чоловік отримав допомогу в кареті швидкої допомоги й відмовився від кінцевої госпіталізації.

Сьогодні вночі летіло, попередньо, 2 ракети типу "Калібр", одна з них влетіла в підстанцію електричну невелику в одному з житлових кварталів,

– сказав посадовець.

Він також зазначив, що електропідстанція, станом на 8:54, досі перебуває у вогні. Однак Козицький висловив впевненість, що рятувальники ДСНС впораються з проблемою. Наразі йде гасіння пожежі.

Козицький підкреслив, що одна з ракет влучила в землю біля житлової забудови. Через це в 16 дев'яти й п'ятиповерхових будинках вибито вікна. Так само постраждали офісні приміщення і центр зайнятості, що розташований поруч із місцем прильоту.

У Львові є пошкодження енергооб'єктів

У Міністерстві енергетики України розповіли, що масований ворожий обстріл вранці 15 лютого не призвів до критичного впливу на роботу енергооб'єктів у місті. Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу.

Представники Міненерго зазначили, що мовиться про трансформаторну підстанцію. Через це знеструмлено об'єкт інфраструктури.

Львів постраждав після атаки росіян ракетами