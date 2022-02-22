Думича визнали винним за 5 статтями Кримінального кодексу. Зловмисник протягом 15 років перебуватиме у в'язниці.

До теми Вчитель розбещував 15-річну ученицю: у львівській школі почалось розслідування

Думич гвалтував та розбещував дітей

У березні 2021 року, жовківська поліція затримала Миколу Думича. Правоохоронці розпочали розслідування після того, як 11-річний хлопчик розповів своєму батькові про те, що чоловік робив з дітьми у себе вдома.

Під час розслідування поліцейські з'ясували, що Думича підозрювали у розбещенні неповнолітніх ще у 90-х роках. Однак тоді офіційно нічого не довели. Загалом зловмисника підозрювали у 19 випадках сексуального насилля над дітьми, які він вчинив за останні 2,5 роки.

За інформацією Львівської облпрокуратури, під час обшуку у помешканні Думича правоохоронці знайшли у його комп'ютері відеофайли із дитячою порнографією. Під час слідства затриманий перебував у львівському СІЗО.

Суд виніс Думичу вирок

Правоохоронці висунули Думичу обвинувачення одразу за кількома статтями Кримінального кодексу:

зґвалтуванні;

примушуванні до вступу в статевий зв'язок;

статевому насильстві;

розбещенні малолітніх;

зберіганні дитячої порнографії.

Кам'янка-Бузький районний суд 21 лютого розглянув справу зловмисника. Його визнали винним за всіма статтями та призначили покарання – 15 років за ґратами.

Цей вирок суду набуде чинності через 30 днів з моменту його оголошення. Впродовж цього часу Думич перебуватиме у СІЗО.