На лікування потрібно зібрати понад 1,5 мільйона гривень. Кожна крапельниця коштує понад 113 тисяч гривень.

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На лікування викладачки УКУ оголосили грошовий збір

У викладачки УКУ Лілії Питльованої діагностували злоякісну меланому тулуба з метастазами в аксилярні лімфовузли справа (II стадія). Щоб дати жінці шанс на одужання, їй необхідно провести дорогу імунотерапію, яка обійдеться приблизно у 72 тисячі доларів. Львів'ян закликають допомогти зібрати гроші на лікування викладачки.

Жінці необхідні препарати Кейтруда (Keytruda). Мовиться про 18 вливань кожні 3 тижні. Одна крапельниця коштує 113,2 тисячі гривень. Завдяки приватним пожертвам вже вдалося зібрати гроші на 4 крапельниці. Три з них викладачка вже отримала. Їй потрібно зробити ще 14 крапельниць, вартість яких становить понад 1,58 мільйона гривень.

Усіх небайдужих закликають долучитися до збору. Гроші можна надсилати за реквізитами:

карта: 4149 6090 0787 0464 (Приватбанк), одержувач – Питльована Лілія Юріївна;

платіж за реквізитами: Одержувач – Питльована Л.Ю. Рахунок 26203904484726 IBAN UA873052990000026203904484726. Банк одержувача – АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, УКРАЇНА. РНОКПП одержувача – 2594015142. Призначення платежу – "Поповнення рахунку ПИТЛЬОВАНА ЛІЛІЯ ЮРІЇВНА".



У викладачки УКУ діагностували меланому / Фото УКУ