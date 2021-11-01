София Голдак в сентябре заразилась COVID-19 от внучки. Женщину пришлось немедленно госпитализировать.

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В медучреждении рентген показал, что легкие поражены на 100%. В течение 10 дней пребывания в больнице ее жизнь поддерживал кислород. Она медленно начала выздоравливать.

Вакцина спасла жизнь

Родственники женщины уверены, что именно вакцинация спасла ей жизнь. Первую дозу вакцины AstraZeneca София Голдак сделала в апреле 2021 года, а вторую – в июне.

"Вакцинировались в начале кампании, когда была возможность. Нам позвонили из поликлиники и сказали, что поскольку бабушке больше 80, то для нее есть доза. За компанию с ней и я вакцинировалась", – рассказала внучка Марта Кузий.

Как до укола, так и после – нормально (чувствовала себя – 24 канал), ничего плохого не было,

– отметила женщина.

Пока Софья Голдак не выходит на улицу, потому что еще слабая. Впрочем, однозначно советует вакцинироваться и уверяет, что бояться нечего.

В больницах вакцинированных единицы

Сейчас в COVID-отделении Клинической больницы скорой медицинской помощи большинство госпитализированных – люди старше 60 лет. Часть имеет сопутствующие заболевания сердца, эндокринной системы, онкологию. Вакцинированных – единицы. Собственно, они имеют больше шансов выжить.

"Мы выписали пациента, старшего мужчину, который лечил двустороннюю пневмонию. Как и София Голдак нуждался в кислороде. Но в мае вся его семья вакцинировалась. Они – врачи, и вопрос об отказе не рассматривался. За 12 дней пациент выздоровел", – делится историей врач-терапевт COVID-отделения Центра терапии Зоряна Романишин.

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