Софія Голдак у вересні заразилась COVID-19 від онуки. Жінку довелось негайно госпіталізовувати.
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У медзакладі рентген показав, що легені вражені на 100%. Протягом 10 днів перебування в лікарні, її життя підтримував кисень. Та поволі вона почала одужувати.
Вакцина врятувала життя
Родичі жінки переконані, що саме вакцинація врятувала їй життя. Першу дозу вакцини AstraZeneca Софія Голдак зробила у квітні 2021 року, а другу – у червні.
"Вакцинувались на початку кампанії, коли була можливість. Нам подзвонили з поліклініки й сказали, що оскільки бабусі більше ніж 80, то для неї є доза. За компанію з нею і я вакцинувалась", – розповіла онука Марта Кузій.
Як до уколу, так і після – нормально (почувалась – 24 канал), нічого поганого не було,
– зазначила жінка.
Поки Софія Голдак не виходить надвір, бо ще заслабка. Втім, однозначно радить вакцинуватись і запевняє, що боятись немає чого.
У лікарнях вакцинованих одиниці
Зараз COVID-відділенні Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги більшість госпіталізованих – люди, яким понад 60 років. Частина із супутніми захворюваннями серця, ендокринної системи, онкологією. Вакцинованих – одиниці. Власне, вони мають найбільше шансів вижити.
"Ми виписали пацієнта, старшого чоловіка, який лікував двобічну пневмонію. Як і Софія Голдак потребував кисню. Але в травні вся його сім'я вакцинувалася. Вони – лікарі, й питання про відмову не розглядалося. За 12 днів пацієнт одужав", – ділиться історією лікарка-терапевтка COVID-відділення Центру терапії Зоряна Романишин.
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