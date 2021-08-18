Інцидент трапився на вулиці Драгоманова у Львові. Чоловіки разом пиячили.
До теми У Львові чоловік жорстоко вбив свого знайомого й намагався спалити тіло: фото
Львів'янин жорстоко вбив товариша
- У квартирі на вулиці Драгоманова 10 травня 58-річний львів'янин пиячив зі своїм 67-річним знайомим.
- У якийсь момент чоловіки почали сваритись. Суперечка переросла у бійку, під час якої львів'янин схопився за ніж.
- Чоловік 4 рази вдарив ним товариша у живіт.
- Після цього він взяв кухонний молоток для відбивання м'яса та ще кілька разів вдарив свою жертву в обличчя.
- Постраждалий помер на місці. Тоді зловмисник намагався спалити його тіло, однак нічого не вдалося.
- Експерти виявили на тілі загиблого множинні різані та рубані рани голови з ушкодженням кісток черепа та головного мозку.
Вбивцю визнали неосудним
Під час досудового розслідування провели судово-психіатричну експертизу. Вона встановила, що чоловік на момент вбивства та станом на зараз страждає стійким хронічним психічним захворюванням – судинною деменцією. Тому львів'янин не може усвідомлювати власні дії та керувати ними.
Галицький райсуд Львова 9 серпня ухвалив застосувати до чоловіка примусовий захід медичного характеру. Його госпіталізували до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.
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