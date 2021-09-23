З маленьким уточненням: у Кремлі підтримали умову Зеленського для зустрічі з Путіним

У Москві заявили, що зустріч президентів Росії та України може відбутися. Але для цього Володимир Зеленський і Володимир Путін мають бути готовими до спілкування, узгодити повинні й тематику їхньої розмови.

У Кремлі вчергове висловилися щодо можливої зустрічі глав України та Росії. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков знову назвав умови.

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Росія про зустріч Зеленського та Путіна

Безумовно, два президенти зустрінуться, коли вони обидва будуть готові, коли буде якийсь порядок денний їх спілкування,

– зазначив Пєсков.

Мовляв, обидва політики повинні зрозуміти, про що їм розмовляти. Тоді й відбудеться зустріч.

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: що відомо