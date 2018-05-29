Маша Єфросиніна стала послом фонду ООН

Українська телеведуча Маша Єфросиніна стала послом почесного фонду ООН з питань народонаселення в Україні.

Маша Єфросиніна стала почесним послом ООН не тільки в Україні, але і в країнах східної Європи. Про це повідомляє її молодша сестра Ліза Єфросиніна на своїй сторінці в Instagram.

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Хочу привітати свою сестру, яка отримала статус почесного посла ООН не тільки в Україні, але і в країнах східної Європи,

– написала Ліза Єфросиніна у підписі до фото.



На врученні відзнаки були присутні діти і чоловік Маші Єфросиніної

Нагадаємо, 25 травня українська телеведуча Маша Єфросиніна відзначила своє день народження. Зірці виповнилось 39 років. Популярна телеведуча Маша Єфросиніна вирішила відзначити свято у столиці Бельгії – Брюсселі.

Хто така Маша Єфросиніна?Українська телеведуча, відома за участю в проектах "Серця трьох", "Модний вирок", "Фабрика зірок", "Сюрприз, сюрприз!", "Хочеш? Співай!" Маша Єфросиніна разом із бізнесменом Тимуром Хромаєвим виховує двох дітей.