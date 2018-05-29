16:30
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 12°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Маша Єфросиніна стала послом фонду ООН

277 Читать новость на русском
Маша Єфросиніна стала послом фонду ООН
Маша Єфросиніна стала послом фонду ООН / Фото з відкритих джерел

Українська телеведуча Маша Єфросиніна стала послом почесного фонду ООН з питань народонаселення в Україні.

Маша Єфросиніна стала почесним послом ООН не тільки в Україні, але і в країнах східної Європи. Про це повідомляє її молодша сестра Ліза Єфросиніна на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Як не конфліктувати з чоловіками: 5 порад від Маші Єфросиніної

Хочу привітати свою сестру, яка отримала статус почесного посла ООН не тільки в Україні, але і в країнах східної Європи,
– написала Ліза Єфросиніна у підписі до фото.


На врученні відзнаки були присутні діти і чоловік Маші Єфросиніної

Нагадаємо, 25 травня українська телеведуча Маша Єфросиніна відзначила своє день народження. Зірці виповнилось 39 років. Популярна телеведуча Маша Єфросиніна вирішила відзначити свято у столиці Бельгії – Брюсселі.

Хто така Маша Єфросиніна?Українська телеведуча, відома за участю в проектах "Серця трьох", "Модний вирок", "Фабрика зірок", "Сюрприз, сюрприз!", "Хочеш? Співай!" Маша Єфросиніна разом із бізнесменом Тимуром Хромаєвим виховує двох дітей.

Теги: Новини України LifeStyle ООН
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
сьогодні, 16:04 5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
Настя Сукач 159
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сьогодні, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 3068
Абрамович поселиться в елітному особняку відомої актриси: фото апартаментів
сьогодні, 15:34 Абрамович поселиться в елітному особняку відомої актриси: фото апартаментів
2075
Резонансний напад на пенсіонера в Києві: зловмисника взяли під домашній арешт
сьогодні, 15:43 Резонансний напад на пенсіонера в Києві: зловмисника взяли під домашній арешт
849
На перемогу України в кібер-війні з Росією чекає увесь світ, – міжнародні експерти
сьогодні, 14:01 На перемогу України в кібер-війні з Росією чекає увесь світ, – міжнародні експерти
Яніна Ткачук 918
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук