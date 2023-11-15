Назвав Зеленського "м'ясником" та порівняв з Залужним, – Маск знову підіграв Кремлю й зганьбився

Соцмережами шириться запис, який свідчить про те, що Ілон Маск міг знову поширити кремлівські наративи. Цього разу голова компанії SpaceX згадав не тільки Володимира Зеленського, а ще й Валерія Залужного.

Видання Clash Report у соцмережі X, яка була раніше відомою як Twitter, оприлюднило невеличкий аудіозапис. На короткому фрагменті людина, що схожа за голосом на Ілона Маска, критикує Володимира Зеленського у стилі кремлівських методичок, протиставляючи йому Валерія Залужного.

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Що саме мовилося про Зеленського

Учасник дискусії, який може бути Маском, порівняв Головнокомандувача ЗСУ та Президента України. Він вважає, що Валерій Залужний цінує життя українських захисників та тверезо оцінює реальність, а Володимир Зеленський буцімто цього не робить.

Я думаю, що Залужний – справді той, хто цінує життя своїх людей і тверезо дивиться на те, що відбувається. Зеленський довго живе у реальності м'ясника, і ця реальність не відповідає дійсності,

– сказав він.

Саме видання стверджує, що це був Маск, який дійсно назвав українського президента "м'ясником".

Маск називає Зеленського "м'ясником": відеофрагмент Clash Report



Ця заява перегукується з фейками, які розганяє Кремль . Спочатку росіяни поширювали вкиди про нібито напруженість між Зеленським та Залужним. Потім окупанти протиставляли їх один одному та закликали українців "голосувати" за Головнокомандувача ЗСУ на майбутніх президентських виборах. Деякі західні ЗМІ теж підіграють Москві та поширюють ворожу пропаганду про наше військове та політичне керівництво.

До слова, Маск не вперше робить випад у бік президента України. Поки Зеленський постійно закликає партнерів дати Україні більше зброї для протистояння повномасштабному вторгненню Росії та посилити санкції проти країни-агресорки, запевняє, що ми не здамося, а також щоденно у зверненнях дякує українським захисникам та захисницям й відзначає їхні заслуги, американський винахідник намагається його знецінювати та висміювати.

Так, в одному зі своїх дописів бізнесмен виклав перероблений мем з обличчям Зеленського, де президент України зображений людиною, яка кожні 5 хвилин просить гроші. Через це мільярдер зіткнувся зі шквалом критики.

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