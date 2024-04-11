Дві ТЕС знищено, одну окуповано: Центренерго втратило 100 відсотків генерації

Вночі 11 квітня окупанти знову вдарили по критичній інфраструктурі України. Після цієї атаки ПАТ "Центренерго" втратило усі свої теплоелектростанції.

Так, росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області.

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Центренерго втратило останню ТЕС

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота розповів, що товариство втратило 100 відсотків генерації.

Загалом до складу "Центренерго" входило три ТЕС: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області та відокремлений підрозділ "Ременерго", що розташований у Черкасах.

Зміївська була зруйнована під час масованої атаки 22 березня, а Вуглегірська окупована влітку 2022 року.

Тепер загарбники знищили й Трипільську ТЕС. Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. На щастя, з працівників ніхто не постраждав.

У "Центренерго" вже назвали 11 квітня "чорним днем". Там повідомили, що Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Масштаби руйнувань – жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний – ми з ним впораємося,

– заявив Гота.

Нагадаємо, що окупанти вночі атакували енергооб'єкти у чотирьох областях України: у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській. Зокрема, під ударом опинилися теплоелектростанції ДТЕК. Там серйозно пошкоджено обладнання підприємств

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