Дві ТЕС знищено, одну окуповано: Центренерго втратило 100 відсотків генерації
Джерело:Interfax
Вночі 11 квітня окупанти знову вдарили по критичній інфраструктурі України. Після цієї атаки ПАТ "Центренерго" втратило усі свої теплоелектростанції.
Так, росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області.
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Центренерго втратило останню ТЕС
Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота розповів, що товариство втратило 100 відсотків генерації.
Загалом до складу "Центренерго" входило три ТЕС: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області та відокремлений підрозділ "Ременерго", що розташований у Черкасах.
Зміївська була зруйнована під час масованої атаки 22 березня, а Вуглегірська окупована влітку 2022 року.
Тепер загарбники знищили й Трипільську ТЕС. Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. На щастя, з працівників ніхто не постраждав.
У "Центренерго" вже назвали 11 квітня "чорним днем". Там повідомили, що Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.
Масштаби руйнувань – жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний – ми з ним впораємося,
– заявив Гота.
Нагадаємо, що окупанти вночі атакували енергооб'єкти у чотирьох областях України: у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській. Зокрема, під ударом опинилися теплоелектростанції ДТЕК. Там серйозно пошкоджено обладнання підприємств
Ворог завдав комбінованого удару: що відомо
- Спершу ще увечері 10 квітня противник традиційно запустив "Шахеди". Загалом 40 ударних БпЛА атакували Україну.
- Вже під ранок противник почав бити ракетами. Він випустив 20 крилатих ракет Х-101/Х-555,
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 12 зенітних керованих ракет С-300 та 4 керовані авіаційні ракети Х-59.
- Головним осередком російського удару була Львівщина.
- Відомо, що Сили ППО збили 18 із 42 ракет, а також 39 із 40 "Шахедів".
- У ГУР уточнили, що ворог навмисне завдає ударів саме по цивільних об'єктах задля того, аби спричинити якомога більше руйнувань і ускладнити життя мирних громадян. У розвідці підкреслили, що росіяни не могли з організаційних причин провести атаки на енергетичну інфраструктуру взимку, а тепер намагаються "наздогнати" це зараз.