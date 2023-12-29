Справжня терористична акція: політтехнолог пояснив, як на світ вплине масована атака

Росія 29 грудня масовано вдарила по Україні. Та окупанти, ймовірно, ухвалили для себе рішення, що "краще" накопичити зброю й вдарити один раз у місяць з усього, аніж періодично запускати ракети.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що цього дня 2022-го року росіяни також влаштували масовану атаку по Україні. Зазначимо, що про загрозу запусків ракет Повітряні сили ЗСУ попередили ще о 03:30.

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"Терористична акція. Сам тероризм – це досягнення своїх цілей шляхом залякування мирного населення. Тут це у чистому виді є", – сказав політтехнолог.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Пані посол США в Україні оприлюднила скриншот зі сповіщеннями про повітряні тривоги. Бріджит Брінк зазначила, що Україна потребує фінансування вже зараз. Усе, аби продовжити боротьбу за свободу у 2024-му році. Тизенгаузен зауважив, що тим часом Владімір Путін, який говорив про те, що нібито Росія "готова до переговорів", масованою атакою нівелює свої слова.

Нарешті всі знову бачать це обличчя маніяка, адже складається враження, що деякі європейські колеги реально повірили в те, що він хоче "миру", хоче переговорів. Ні. От, як діє він,

– сказав політтехнолог.

Нині загарбники пробують тактику, коли вони б'ють з усього, з чого лише можуть. Однак тут для росіян є і погані новини. Адже вони не можуть використовувати крилаті ракети типу "Калібр". Усе через те, що ворога фактично виставили з акваторії Чорного моря. І російські ракетоносії бояться заряджатися та виходити обстрілювати Україну.

"Я не думаю, що це за ось цей "Новочеркаськ", – додав Тизенгаузен.

Зазначимо, що українська авіація 26 грудня вдарила по ворожому великому десантному кораблю "Новочеркаськ". Прилетіло у тимчасово окупованій Феодосії.

Чого вони радіють? Адже жодна ракета Storm Shadow, жоден "Нептун", жоден БпЛА, які летіли на окуповані території, не вбив, не потрапив у мирного мешканця. От, у чому різниця між нами,

– наголосив політтехнолог.

Тому нині росіяни вигадують, куди вони вдарили. За версіями загарбників, нібито "знищені" бази НАТО та системи ППО.

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