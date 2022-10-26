Можливо, що звозиться запас ракет, – військовий експерт про можливість нової масованої атаки

15 листопада в Індонезії стартує саміт G20. Путіну треба буде показати бодай якісь результати, наприклад, змусити Україну сісти за стіл переговорів. Щоб досягти цього він може вдатися до масованих ракетних ударів по нашій державі.

Цілком ймовірно, що наразі певний запас ракет звозиться з місць зберігання, обслуговується та готується до наступного етапу масованих ударів. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 канал.

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Путін може спробувати повторити 10 жовтня

Так, російському президенту треба буде щось "продати" світовим лідерам. І єдине, що він може зробити, щоб показати бодай якийсь результат – змусити нашу державу до перемовин, мовляв, "дивіться ми на шляху до врегулювання конфлікту".

На думку Жданова, як наслідок до 15 листопада нашу державу може очікувати ще кілька жорстких, кривавих та силових випадів з боку Росії.

Я не виключаю варіант того, що вони назбирають сили й можуть завдати масованого ракетного удару. Або повторити, наприклад, 10 жовтня,

– зауважив військовий експерт.

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Росія хоче перемовини на своїх умовах

Спочатку окупанти шантажували Україну катастрофою на Чорнобильській та Запорізькій АЕС, застосуванням тактичної ядерної зброї, підривом Каховської ГЕС, а зараз використанням "брудної бомби". Втім, росіяни й чути не хочуть про те, щоб вивести свої війська й почати переговори.

"Вірогідність ескалації щодо посилення вогневого впливу на всю територію України цілком ймовірна. Принаймні до 15 листопада", – підсумував військовий експерт.

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