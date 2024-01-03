Будуть міняти тактику, – Тизенгаузен припустив, чи продовжать росіяни масовані атаки по Україні

Росіяни 29 грудня та 2 січня масовано обстріляли Україну. Ворог цілеспрямовано бив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок російської агресії загинули та постраждали мирні українці.

Проте навряд чи це була остання масована атака росіян по Україні. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що думав для підготовки до такого масштабного удару росіянам треба більше часу.

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Атаки продовжуватимуться

Ворог протягом 5 днів зміг здійснити дві масштабні атаки, запустивши щонайменше 500 ракет та дронів-камікадзе.

Будуть продовжувати. Будуть змінювати цілі та тактику,

– мовив Тизенгаузен.

На жаль, у росіян є ракети, щоб тероризувати мирні міста України, тому не ігноруймо сигнали повітряної тривоги та йдемо в укриття.

Я коли виходив з укриття зі своєю собакою, йшли люди з дітьми. Дорослі й діти з портфелями, у яких несли найцінніші речі. У дітей були такі дорослі вирази обличчя. Всі все розуміють й ненавидять цих недолюдей (росіян – 24 Канал) ще більше,

– додав політтехнолог.

Він наголосив, що таку націю неможливо перемогти.

Останні масовані атаки по Україні: коротко

Російські загарбники 2 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили 99 ракет різних типів, 72 з яких збили Повітряні сиди ЗСУ.

У Києві внаслідок російського обстрілу є загиблі та постраждалі, а також пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Росіяни також атакували Харків. Від російських ракет 91-річна жінка та 62 людини отримали поранення.

Кількома днями раніше, 29 грудня, Росія також масовано обстріляла Україну. Вибухи лунали у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі, а також Хмельницькій та Сумській областях. Внаслідок російського терору багато людей загинули й постраждали.

У вечірньому зверненні 2 січня президент Володимир Зеленський закликав не ігнорувати тривоги.