Путін влаштовує шалені істерики в Кремлі: чи змінить Росія тактику ракетних атак

Українська протиповітряна оборона суттєво покращила свою ефективність останнім часом. Внаслідок цього масовані атаки Росії не дають бажаного результату Путіну.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. За його словами, у штабах Росії та й сам Владімір Путін істерять через невдалі ракетні обстріли по Україні.

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Дефіцит новітніх ракет в Росії

На 9 травня Росія хотіла здобути собі так звану перемогу у вигляді масованої ракетної атаки по Україні. Втім українська система протиповітряної оборони блискуче відпрацювала та збила 23 із 25 крилатих ракет, зіпсувавши всі очікування росіян. А днями ППО вперше збила так звану гордість російського оборонпрому гіперзвукову ракету "Кинджал".

Логічно припустили, що після того, як українське ППО збиває 100% Шахедів і є дуже великий відсоток збиття ракет, перед російськими силами стоїть завдання щодо проникнення і проходження українського ППО. Фактично виходить, що ракетні удари залишаються без результату. Думаю, що Путін влаштовує істерики в Кремлі для Шойгу, Герасимова та Суровікіна,

– зазначив Михайло Самусь.

Добра новина у тому, що за осінь – зиму 2022 року росіяни використали значну частину свого ракетного потенціалу. Це робилось для знищення української енергетичної інфраструктури та створення геноцидних умов в Україні. Тому зараз у Росії є дефіцит ракетної зброї, особливо новітньої.

"Те, що вони зараз запускають все-таки не 80-100%, а менше, означає, що справді у них є проблеми. І те, що українська ППО покращує свою якісь, а російські ракети погіршуються, це не може тішити Путіна. Тенденція однозначна", – наголосив Самусь.

Крім того, 9 травня США оголосили про нових пакет військової допомоги Україні, у якому першим пунктом ідуть поставки Україні нових систем ППО та ракет до них. Знову ж, українські можливості посилюватимуться, а російські – послаблятися.

Михайло Самусь про невдалі ракетні атаки росіян: дивитись відео

Українська ППО збиває більшість ракет та дронів