Росіяни готують ракетний арсенал для масованих ударів восени та взимку, – ОК "Південь"
Росіяни готуються до нового ракетного терору восени та взимку. Вони накопичують ракети для масованих ударів по українських містах.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє 24 Канал.
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Окупанти готуються повторити ракетний терор
Гуменюк зазначила, що росіяни, очевидно, намагатимуться повторити торішній ракетний терор. Окупанти битимуть по енергетичних об'єктах, адже вони досі є пріоритетними цілями для ворога.
Ми зараз спостерігаємо той факт, що вони фактично накопичують ракетне озброєння. Тому що всім очевидно, що останні атаки – більш економні. Вони виглядають досить скромно, в порівнянні з тим, як розкошували вороги щодо ударів по нашій інфраструктурі,
– зауважила керівниця пресцентру.
Вона додала, що та зміна тактики під час обстрілів, яка відбувається зараз, має на меті знайти прогалини в українській ППО.
"Всі атаки, які відбуваються зараз, як правило, виглядають, як підбір максимально ефективної тактики, тому що вони використовують і змішаний спосіб атаки з різними ракетами різного базування, додаючи туди ще дрони", – пояснила Гуменюк.
За її словами, зараз також можна спостерігати активність вантажної авіації, яка літає напрямком Тегеран – Москва. У літаках, очевидно, перевозять компоненти до тих дронів, виробництво яких налагодили на території Росії. Окрім цього, не виключено, що Іран передає загарбникам і партії самих "Шахедів".
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Росія здійснила масований обстріл України: коротко
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що масований обстріл 30 серпня недоцільно називати помстою за "бавовну" на аеродромі у російському місті Псков. Адже ракетну атаку неможливо спланувати експромтом.
- Гуменюк також зазначила, що ворогу треба час для того, щоб підготуватися до ракетної атаки. Росії не вистачає ракет на ті плани, на які вона розраховувала щодо ударів по території України.
- Варто зазначити, що це була одна з наймасованіших атак, починаючи з весни 2023 року. Зокрема, лише у Києві українська ППО збила понад 20 ворожих цілей.