У росіян ще є запас: якою зброєю окупанти завдають масованих ударів

Росіяни ще мають запас ракет та ударних дронів типу "Шахед", якими можуть завдавати масованих ударів по території України. Окрім того, прифронтові міста та райони страждають від керованих авіаційних бомб.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Вона заявила, що окупанти можуть знову завдати масованого ракетного удару сьогодні або ж вичекати до завтра, повідомляє 24 Канал.

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Яку зброю мають у запасі окупанти

Гуменюк стверджує, що ворог і надалі тероризуватиме українців і робитиме все, аби тримати населення у напрузі, хоча б протягом усього 9 травня. Нині у Чорному морі є 18 кораблів, серед яких – 5 ракетоносіїв. За словами Гуменюк, залп ракет типу "Калібр" може сягати 28. Проте росіяни мають у запасі не лише ці ракети.

Росіяни ще можуть дозволити собі використовувати ракетний потенціал – це ракети типу Х-101, Х-555 і Х-22. Окрім того, окупанти мають запас дронів іранського виробництва "Шахед", а в прифронтових регіонах можуть використовувати БпЛА власного виробництва – "Ланцет".

Зараз росіяни намагаються використовувати різні способи, різні ракети, різні напрямки – не лише здійснюють пуски з Півдня чи Каспію, а й з Півночі. До того ж здійснюють так звані "маневри", що відвертають увагу, використовуючи комплекси С-300. Таким чином вони намагаються розпорошити нашу увагу та сили ППО,

– пояснила Гуменюк.

Проте ракетний потенціал росіян значно нижчий, ніж був раніше. Гуменюк підкреслила, що раніше ворог під час масованого удару міг запустити від 80 ракет, нині – до 30 ракет. Окрім того, ворог використовує й авіаційні керовані бомби у прифронтових територіях.

"Не дивлячись на те, що ми виснажуємо ворога, сили у нього ще є", – підсумувала Гуменюк.

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