Чи може Росія вдатися до інтенсивних бомбардувань: у Повітряних Силах ЗСУ прокоментували загрозу
Росіяни мають авіаційні сили, якими можуть завдавати дистанційних ударів по території України. Щоб проводити "килимові" бомбардування, окупантам потрібно залітати вглиб підконтрольних ЗСУ регіонів.
Росія переважно атакує з повітря крилатими ракетами, які у неї на сьогодні в дефіциті. Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Речник командування Повітряних Сил зазначив, там не знають нічого про можливі "килимові" бомбардування України з боку Росії.
Ми не Сирія, яка не має засобів ППО. У Росії є Ту-160 і Ту-95 – це стратегічна авіація. Їм не потрібно нікуди залітати. Вони завдають удари крилатими ракетами, які у дефіциті, як і "іскандери" та "калібри". Тому вони не можуть завдавати багато масованих ракетних ударів, щоб знищувати інфраструктуру. Окупанти завдають їх регулярно, але не так часто,
– пояснив військовий.
За його словами, у росіян також є дальні бомбардувальники Ту-22М3, які також стоять на півночі від України.
"Звідти вони можуть завдавати удари ракетами Х-22, які є основним озброєнням цього літака. Ракета має дальність до 600 кілометрів, але вона є вкрай неточною. Це саме та ракета, якою росіяни завдали удару по торговельному центру у Кременчуці. Ось так вони завдають ударів і можуть загрожувати як з південних, так і з північних регіонів", – додав Ігнат.
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На його думку, у тих частинах України, де діяла у перші місяці російська авіація, можна спостерігати "страшні наслідки". Тому першочерговим завданням Повітряних Сил було вигнати пілотовану авіацію з території України й з цим завданням вони впорались.
"Противник, залітаючи в перші тижні, думав, що українська авіація знищена, але їх почали знищувати як у повітрі, так і на землі. Тому російська авіація не залітає на територію України, а лише у прифронтових зонах ми бачимо її активність. Поки вони мають засоби лише дистанційно завдавати ударів. Якщо залітатимуть – потраплятимуть у зону дії нашої ППО", – резюмував речник.
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Авіаційні обстріли України: що відомо
- Російські масовані ракетні атаки відбуваються майже щопонеділка. Водночас такі терористичні методи не послаблюють українців і змушують їх адаптовуватися до дій країни-агресорки.
- Ворог готується до нових можливих ударів по енергетичній системі України. Для цього Росія може концентрувати сили та засоби, зокрема й в авіації.
- Військовий експерт Олександр Мусієнко переконаний, що окупанти можуть спробувати застосувати методи бомбардування сирійських міст, але Україні буде чим відповісти.