Майже 3 мільйони гектарів землі вивели із держвласності за роки заборони на продаж

За 18 років мораторію на продаж землі з державної власності у приватні руки було виведено близько 3 мільйонів гектарів землі. Саме через дію мораторію на продаж сільгоспземель велика їх частка була розграбована.

"Мораторій за 18 років його дії вивів 4 мільйони гектарів з-під мораторної форми. Сьогодні була статистика, що у нас 10,5 мільйона гектарів землі. Але це неправда. Розграбували – 3 мільйони виведено в приватні руки", – розповів в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" представник президента з питань земельної реформи Роман Лещенко.

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На сьогодні обсяг землі державної власності сягає лише 7 мільйонів гектарів, додав Лещенко.

Що передбачає законопроєкт про відкриття ринку землі

Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт № 2178-10, який відкриває ринок землі в Україні (скасовує мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення). Якщо документ схвалять цілком, то вже з 1 жовтня 2010 року в Україні можна буде вільно продавати та купувати сільгоспземлі.

Продаж землі іноземцям

Наразі в законопроєкті прописана заборона купувати землі компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Це тимчасова заборона. Яка діятиме до 1 січня 2024 року. Цей факт викликав незгоду в суспільстві. Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що винесе питання продажу землі іноземцям на референдум, а правки до законопроєкту внесуть між 1 і 2 читанням.

Скільки землі можна буде продати в одні руки

Концентрацію землі з 200 тисяч гектарів в одних руках суттєво зменшать. Варіанти є від 5 до 50 тисяч гектарів. А Зеленський пропонує обмежитися 10 тисячами гектарів.

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Наразі у законопроєкті передбачені такі обмеження:

не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

не більше 8% землі в області;

не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками.

Дивіться відео, що думають про відкриття ринку землі українці: