Мексиканська пригода: як олігарх з депутатами втрапили у казусну історію під час відпустки

У Мексиці затримали російського бізнесмена, який декілька років тому перебрався в Україну – Павла Фукса. Що цікаво, разом з мільярдером на борту перебували депутати – Віталій Хомутиннік з "Відродження" та Андрій Іванчук з "Народного фронту". Експерти ж кажуть, що Павло Фукс натхненно скуповує активи наближеного оточення Януковича.

Ще декілька років тому Павло Фукс успішно будував хмарочоси в Москві і планував звести російський Трамп-тауер. За внесок в російську економіку бізнесмен, відомий радикальними методами управління, навіть отримав подяку від Путіна.

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Аж раптом він кидає все і повертається на батьківщину в Україну. За словами нардепа Сергія Лещенка, у Фукса виникли проблеми з місцевим криміналітетом, тому він був змушений тікати в Україну.



Павло Фукс

Лише три роки в Україні, а він вже входить в списки українців з найтовстішими гаманцями. І це не дивно. Наприклад, за кожну нашу з вами поїздку в київському метро частина грошей капає в кишеню саме російського підприємця.

Це саме йому київське метро має сплатити майже два мільярди гривень через оборудку з поставкою вагону за завищеною ціною,

– відповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

Але це не головний актив мільярдера, останнім часом він натхненно скуповує українські активи. Переважно колишню власність так званої "Сім'ї" – оточення Януковича. Зокрема, газовий і вугільний бізнес.

Фукс називає придбане цікавими інвестиціями. І вони таки цікаві, ось чому – щоб не світитися, оточення діючого президента реєструє на цього російського бізнесмена активи, які колись належали попередникам, поки ті переховуються в Росії, каже Сергій Лещенко.

У чинної влади, в Петра Порошенка є система своїх смотрящих. Люди, які не мають достатньо для цього грошей, раптом отримують величезні активи під свій контроль. При чому ці активи можуть бути конфісковані,

– наголосив нардеп від БПП.

Те, що Фукс навідується в Адміністрацію Президента Порошенка, помітив журналіст програми "Радіо Свободи" Михайло Ткач ще рік тому. Бізнесмен зустрічався з близьким до голови держави депутатом Олександром Грановським.

Прокласти стежку у високі кабінети допомогли давні друзі з малої батьківщини Фукса – Харкова. Їх багато і вони впливові. Зокрема, Геннадій Кернес. Ось це давні приятелі на спільному фото, де він так тепло обіймає дружину Фукса.



Кернес обіймає дружину Фукса

А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зізнається, що з Фуксом знайомі ще з юності. І ось раптом бізнесмен зацікавив американських правоохоронців. За джерелами журналістки Наталі Седлецької, 7 січня на Різдво його затримали в Мексиці. Через те, що він є персоною нон-грата в США.

Журналістка Тетяна Ніколаєнко припускає, що причина ще абсурдніша. Мовляв, свого часу Фукс заплатив американським лобістам, щоб отримати квиток на інавгурацію Трампа. Умову виконали, але сидів бізнесмен так далеко, що навіть не розгледів американського президента. Розлютився так, що пообіцяв розібратися з лобістами методами, поширеними що в Росії, що в Харкові в 90-х. Американець налякався так, що звернуся до правоохоронців.

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Пікантності історії у Мексиці додає й те, що Фукс прилетів туди одним чартерним бортом з двома впливовими нардепами – Андрієм Іванчуком, одним з керівників "Народного Фронту" та Віталієм Хомутинніком, співголовою фракції "Відродження".

Депутатів відпустили, а от до Фукса дійсно "були питання". Але їх через деякий час, як пояснили в МЗС, вирішили. Через дві доби сам мільярдер передав з Мексиканського пляжу «своєрідний» привіт тим, хто спостерігав за його мексиканською пригодою.