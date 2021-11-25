Меркель запевнила Зеленського, що нова агресія Росії не залишиться без відповіді

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Володимир Зеленський 25 листопада поспілкувались телефоном. Говорили про ситуацію на Донбасі та біля кордону з Росією.

Меркель вкотре підкреслила свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Вона наголосила, що підрив цього не залишиться без наслідків.

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Про що ще говорили Меркель та Зеленський