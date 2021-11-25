Меркель запевнила Зеленського, що нова агресія Росії не залишиться без відповіді

25 листопада 2021 , 19:36
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Джерело:

Уряд Німеччини

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Володимир Зеленський 25 листопада поспілкувались телефоном. Говорили про ситуацію на Донбасі та біля кордону з Росією.

Меркель вкотре підкреслила свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Вона наголосила, що підрив цього не залишиться без наслідків.

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Про що ще говорили Меркель та Зеленський

Політики домовилися просувати зусилля в нормандському форматі для виконання мінських домовленостей. Крім того, не оминули тему про ситуацію з мігрантами на білоруському кордоні.

Зверніть увагу! Напередодні Меркель заявила, що шкодує, що Володимир Путін не був готовий провести зустріч у нормандському форматі. Це, за словами канцлерки, могло б стати сигналом, що у вирішенні війни зацікавлені всі сторони.

Російські війська біля кордону: що відомо

Автор: Ольга Музика