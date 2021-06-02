Маємо визнати, що "Північний потік-2" добудують, – Фурса

Україна повинна визнати, що "Північний потік-2" таки добудують. Рішення Джозефа Байдена про скасування санкції щодо російського газопроводу є вигідним для інтересів США.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що для США відновлення стосунків з Німеччиною, які зруйнував Дональд Трамп, є набагато важливішими за економічні інтереси країни. Зараз це виглядає як взаємний дипломатичний крок зі сторони обох країн.

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За словами Фурси, коли американці "воювали" з "Північним потоком-2", це була не тільки геополітика, а підтримка власних економічних інтересів. Втім, на його думку, зараз для Байдена пріоритетнішим завданням є налагодити стосунки з Німеччиною.

На жаль, ми маємо визнати, що "Північний потік-2" буде добудований. Навряд чи щось зможе зупинити цю добудову,

– наголосив він.

Чому газопровід важливий для Німеччини

Фурса зазначив, що запуск "Північного потоку-2" є економічним інтересом Німеччини, адже через країну буде йти розподіл газу. Також для Німеччини важливо забезпечити якомога більше маршрутів газу.

Причиною є те, що зараз там відмовляються від атомної енергетики й вугілля, бо це не екологічно.

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Що могло б зупинити будівництво

Як припустив Фурса, теоретично будівництво "Північного потоку-2" могла б зупинити перемога партії "Зелених" на виборах в Німеччині восени 2021 року.

Якщо у разі перемоги вони не погоджуватимуться із запуском газопроводу, то це могло б допомогти Україні. Втім, Фурса переконаний, що такий розвиток подій є малоймовірним.

Фурса розповів про будівництво "Північного потоку-2": дивіться відео