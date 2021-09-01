Ми втратили 15 тисяч кращих людей, – Зеленський нагадав Байдену про жертв війни на Донбасі

Володимир Зеленський під час розмови з Джо Байденом нагадав про тих, чиї життя назавжди забрала російська агресія. Український президент наголосив, що Україна втратила 15 тисяч своїх найкращих громадян.

Також український лідер підкреслив, що саме Росія та її найманці винні у смерті українських бійців на Донбасі.

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Наразі невідомо, що на це відповів Джо Байден. Однак раніше видання Bloomberg писало, що президент США буде намагатися запевнити Володимира Зеленського в тому, що Штати віддані протидії російській експансії в Україні.

Зауважимо, що напередодні США заявили, що виділять Україні 60 мільйонів військової допомоги. Адміністрація Джо Байдена зазначила, що ці кошти просто необхідні на тлі збільшення російської військової активності на території України.

Підставою для надання допомоги Україні є:

значне збільшення російської військової активності вздовж нашого кордону;

мінометні обстріли,

порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

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