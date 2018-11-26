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      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Ми не створили умов, за яких Росія розуміла б, що заплатить високу ціну, – Дейнега

      1349 Читать новость на русском

      Росія була готова до конфлікту в Азовському морі. Вона намагається анексувати море і дестабілізувати ситуацію в регіоні, зокрема у Маріуполі і Бердянську, від яких залежить економіка приазовських областей.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політичний експерт та голова фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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      За його словами, цей резонансний конфлікт – спланована акція з боку влади РФ, яка добре розуміла наслідки. "Сподіваюся лише, що вони недооцінювали нашу реакцію і реакцію світу", – зазначив Дейнега. 

      Не можу сказати, як мали діяти бійці на місці подій. Однак однозначно все це сталося тому, що ми надто повільно розвиваємо наш флот. Росія дозволяє собі так чинити, бо ми не створили умов, за яких там би розуміли, що заплатять за свої вчинки надто високу ціну,
      – наголосив експерт.

      І додав, що загалом конфлікт у Азовському морі – велика геополітична проблема з багатьма нюансами. І розмови про те, що Порошенко домовлявся з Путіним про якийсь сценарій цих подій – лише конспірологічна теорія.

      "Інше питання, як ситуацію використали наші політики. Ми ж зараз надто розосереджені, а ворог – організований", – сказав Дейнега.


      Віталій Дейнега

      На його думку, захоплені росіянами українські бійці з точки зору міжнародного права вважаються військовополоненими, а отже – про них мали б піклуватися. А от сам вчинок росіян – це, безумовно, піратство: адже відбулося захоплення судна і людей.

      Як ми це все дипломатично використаємо проти Росії, у тому числі в судах, і наскільки ми до цього готові? Важко сказати, але це те, що ми можемо і повинні робити. Бо флот український зможе виграти ту чи іншу битву, але загалом протистояти російському не зможе, і тим більше виграти війну на морі,
      – повідомив Віталій Дейнега.

      Також експерт висловився щодо впровадження воєнного стану в Україні: "Чекаю, як і всі ми, що скаже парламент. У державі велика проблема з аналітикою перед важливими рішенням. Дуже сподіваюся, що відповідний сценарій пропрацьовувався раніше і люди, які прийматимуть рішення, розуміють наслідки. Чи готовий нацбанк? Чи відтермінують вибори? Як зреагує світ? Подивимось. Однак, дуже добре, що підняли це питання взагалі, бо від нашої рішучості залежить і рішучість західних партнерів".

      Нагадаємо, вночі 26 листопада відбулося засідання РНБО щодо ймовірного запровадження воєнного стану в Україні через ескалацію конфлікту в Азовському морі: Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану, тепер це питання має розглянути Верховна Рада на екстреному засіданні 26 листопада о 16:00.

       

       

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Воєнний стан в Україні Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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