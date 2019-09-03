Ми повертаємося до часів Януковича? – Береза про розширення повноважень президента

Про скасування депутатської недоторканності, про законопроєкт щодо народовладдя та розширення повноважень президента – в прямому ефірі 24 каналу розповів колишній народний депутат ради 8-го скликання Борислав Береза.

Про розширення повноважень президента

Борислав Береза зазначив, що розширення повноважень президента у вигляді надання права звільняти та призначати на посади директорів НАБУ і ДБР, не були прописані у програмі Зеленського.

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"Питання, що президент хоче мати право обирати голову ДБР. Це все Порошенко ще на себе надягав, і тоді Зеленський казав, що це ганьба, а зараз хоче це узаконити?", – сказав Береза.

Я щось не розумію. Я щось не пам’ятаю, щоб в нього це було в програмі, щоб десь він обіцяв таке. Більше того, я не пам’ятаю, щоб десь він казав, що він буде утворювати якісь регуляторні органи. В нас парламентсько-президентська республіка, чи повертаємося до часів Януковича?

– наголосив колишній нардеп.

Що відомо про розширення президентських повноважень

Разом зі зняттям недотрканності депутатів можуть зрости повноваження перзидента. Нардепи проголосували за включення до порядку денного сесії Ради законопроєкту, що розширює повноваження президента в утворенні незалежних регуляторних органів. Вони направили його до Конституційного суду для отримання висновків. Згідно з правками до закону, Зеленський зможе самостійно звільняти та призначати на посади директорів НАБУ і ДБР.

Про народовладдя

У Верховні Раді 3 вересня більшістю проголосували за внесення до порядку денного сесії Ради законопроєкту щодо народовладдя. Він передбачає можливість народу вносити свої законопроєкти до парламенту. Однак відсутність наразі процедури такого законопроєкту може призвести до негативних наслідків в майбутньому.

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"Ідея сама є. А процедура є? Хтось процедуру виписав? Ні, процедури немає. А визначення народу?", – підкреслив він.

Колишній нардеп припустив, що згодом таким чином можуть просувати небезпечні для України законопроєкти.

А ви знаєте, що буде потім? Потім хтось подасть закон, де буде амністія для бойовиків на Донбасі. Депутати скажуть: "А це народ хоче, це ж не ми подали. Ви бачите? Ми незалежні. Ми не хочемо, але народ вимагає. Ми ж народні обранці. Ми повинні голосувати". І буде амністія. Так буде реалізовано план Штайнмайера. Після того буде ще одне – наприклад, дати олігарху Петренка можливість одноосібно видобувати бурштин. Це буде закон, який теж подасть народ. І ще такі закони будуть. Вони будуть вибірково прийматися. Але це ж народ буде подавати,

– наголосив Береза.

Також він додав, що через це може утворитися законодавчий спам, яким треба буде вміти управляти. "І з ним повинні працювати ще комітети, і комітети повинні проводити експертизу, і ще антикорупційний спектр. Це дуже великий обсяг роботи, яку повинен хтось робити за якісь гроші. Де брати тих людей, де брати той час – великі питання", – пояснив колишній нардеп.

Що відомо про законопроєкт щодо народовладдяЗаконопроєкт до Ради вніс Володимир Зеленський. За його внесення до порядку денного сесії Ради проголосували 3 серпня більшістю голосів. Далі документ передадуть на розгляд Конституційного суду.



Законопроєкт планують реалізувати, внісши зміни у 93-ю статтю Конституції. Зокрема, додати до неї слово "народ" та абзац: "Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією України та законами України".



Ініціатива передбачає те, що український народ зможе подавати власні законопроєкти до парламенту. Наразі право подавати законопроєкти до Верховної Ради належить президентові, народним депутатам і Кабінету міністрів. Тепер список, ймовірно, розширять, але досі невідомий механізм, за яким люди зможуть подавати свої законопроєкти.

Про зняття депутатської недоторканності

Береза зазначив, що зняття депутатської недоторканності – це очікуваний крок від нової влади. Адже це та обіцянка, яку президенту Володимиру Зеленському було корисно реалізувати.