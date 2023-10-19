"Сумашедший Іван": яку гру затіяли окупанти, "патрулюючи" Чорне море

Заява Владіміра Путіна про "патрулювання" Чорного моря за допомогою авіації адресована передусім країнам НАТО. Для України ситуація незмінна, адже загроза авіаудару була й раніше.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, заяви російського президента мають виключно політичний характер.

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"Росіяни люблять грати в гру "Сумашедший Іван". Вони постійно розмахують палицею", – зазначив Плетенчук.

У цьому контексті варто розглядати це радше як загрозу нашим закордонним партнерам, враховуючи події в Середземномор'ї та велику кількість кораблів НАТО там. Як відомо, 16 жовтня стартували щорічні навчання Альянсу з ядерного стримування "Непохитний полудень" (Steadfast Noon).

"Кинджали" можна запускати з будь-якої точки

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також вважає заяву Путіна про "патрулювання" Чорного моря грою на Захід. Адже кілька країн НАТО мають вихід до Чорного моря.

Загроза для України незмінна. МіГ-31К, який є носієм ракети "Кинджал", може запускати її звідки завгодно,

– наголосив Ігнат.

Тому не варто розганяти зайву паніку щодо збільшення повітряних тривог і ракетних ударів. Але зважати на загрозу потрібно завжди.

"Патрулювання" Чорного моря російською авіацією: думки експертів

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук вважає, що МіГи з "Кинджалами" на борту в Чорному морі не означають нових загроз для України.

Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що "патрулювання" Чорного моря не вплине на повітряні тривоги в Україні.

Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що ракета "Кинджал" може мати ядерний заряд, а тому ідеться про черговий шантаж світу.