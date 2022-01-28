Мирне врегулювання – це не лише питання України, – Стефанішина

28 січня 2022 , 12:30
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Джерело:

24 канал

Росія ще більше загострює ситуацію на Сході України. Однак як врегулювати її не повинна вирішувати тільки наша держава.

Потрібно зважати на історію. Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі зазначила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Росія не вперше діє за схожим сценарієм

За її словами, питання захоплення української території, Донецької і Луганської областей, окупація Криму – це, на жаль, не одиничний випадок. Є Придністров'я, військова агресія 2008 року у Грузії та багато прикладів, коли Росія діяла за аналогічним сценарієм.

Коли ми говоримо у контексті України, треба розуміти, що сьогодні мирне врегулювання і відновлення територіальної цілісності – це не питання лише України,
– наголосила Стефанішина.

Вона пояснила, що наша держава взагалі перебуває в центрі демократичного порядку. Тому можна почути різні сценарії, але не можна говорити, що Україна – самотня. 

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції. 

Повний випуск інтерв'ю зі Стефанішиною: дивіться відео

Світ допомагає Україні: що важливо

  • На тлі загрози Росії Велика Британія продовжує допомагати Україні. Держави ратифікували угоду про озброєння на 1,7 мільярда стерлінгів.
  • Для стабілізації ситуації Данія ухвалила рішення надати допомогу нашій країні. Про це запевнив данський міністр закордонних справ.
  • Збільшила військову допомогу для України і Канада. Вона продовжила операцію UNIFIER на 3 роки та пообіцяла ще 60 канадських військових.
  • У Сполучених Штатах Америки пообіцяли, що вже найближчим часом відправлять нашій державі нову партію озброєння. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
  • Водночас Чехія погодила постачання Україні 4 тисяч артилерійських снарядів, зміцнивши нашу обороноздатність.
  • Литва ж ухвалила рішення передати Збройним силам України портативні тепловізори на понад 340 тисяч євро. Окрім цього, Латвія та Литва планують надати Україні американські ракетні комплекси Stinger.
Автор: Анастасія Мигидюк