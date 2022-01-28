Мирне врегулювання – це не лише питання України, – Стефанішина

Росія ще більше загострює ситуацію на Сході України. Однак як врегулювати її не повинна вирішувати тільки наша держава.

Потрібно зважати на історію. Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі зазначила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Росія не вперше діє за схожим сценарієм

За її словами, питання захоплення української території, Донецької і Луганської областей, окупація Криму – це, на жаль, не одиничний випадок. Є Придністров'я, військова агресія 2008 року у Грузії та багато прикладів, коли Росія діяла за аналогічним сценарієм.

Коли ми говоримо у контексті України, треба розуміти, що сьогодні мирне врегулювання і відновлення територіальної цілісності – це не питання лише України,

– наголосила Стефанішина.

Вона пояснила, що наша держава взагалі перебуває в центрі демократичного порядку. Тому можна почути різні сценарії, але не можна говорити, що Україна – самотня.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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