Мирне врегулювання – це не лише питання України, – Стефанішина
Джерело:24 канал
Росія ще більше загострює ситуацію на Сході України. Однак як врегулювати її не повинна вирішувати тільки наша держава.
Потрібно зважати на історію. Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі зазначила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
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Росія не вперше діє за схожим сценарієм
За її словами, питання захоплення української території, Донецької і Луганської областей, окупація Криму – це, на жаль, не одиничний випадок. Є Придністров'я, військова агресія 2008 року у Грузії та багато прикладів, коли Росія діяла за аналогічним сценарієм.
Коли ми говоримо у контексті України, треба розуміти, що сьогодні мирне врегулювання і відновлення територіальної цілісності – це не питання лише України,
– наголосила Стефанішина.
Вона пояснила, що наша держава взагалі перебуває в центрі демократичного порядку. Тому можна почути різні сценарії, але не можна говорити, що Україна – самотня.Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Повний випуск інтерв'ю зі Стефанішиною: дивіться відео
Світ допомагає Україні: що важливо
- На тлі загрози Росії Велика Британія продовжує допомагати Україні. Держави ратифікували угоду про озброєння на 1,7 мільярда стерлінгів.
- Для стабілізації ситуації Данія ухвалила рішення надати допомогу нашій країні. Про це запевнив данський міністр закордонних справ.
- Збільшила військову допомогу для України і Канада. Вона продовжила операцію UNIFIER на 3 роки та пообіцяла ще 60 канадських військових.
- У Сполучених Штатах Америки пообіцяли, що вже найближчим часом відправлять нашій державі нову партію озброєння. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
- Водночас Чехія погодила постачання Україні 4 тисяч артилерійських снарядів, зміцнивши нашу обороноздатність.
- Литва ж ухвалила рішення передати Збройним силам України портативні тепловізори на понад 340 тисяч євро. Окрім цього, Латвія та Литва планують надати Україні американські ракетні комплекси Stinger.