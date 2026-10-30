Мирні переговори України та Росії: що зараз відомо

У листопаді заплановані тристоронні переговори України, Росії та США. Крім того, можуть відбутися зустрічі Путіна та Трампа. На цьому тлі з'являються нові заяви та інформація зі ЗМІ щодо війни в Україні.

14:19, 30 жовтня Кремль повністю виключив участь Європи за столом перемовин в Абу-Дабі Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що європейців за жодних обставин не допустять до тристоронніх переговорів, хоча вони можуть прибути для консультацій на полях. Про це повідомляє телеграм-канал "Политика Страны". 14:19, 30 жовтня Кремль виключив пряму участь країн Європи у перемовинах в ОАЕ Юрій Ушаков заявив, що європейських представників за жодних обставин не запросять за стіл перемовин в Абу-Дабі, хоча вони можуть прибути туди для окремих консультацій. 14:15, 30 жовтня Зеленський допустив безпекові гарантії для РФ лише після захисту України Президент України наголосив, що спочатку має бути завершена війна і захищена Україна, і лише потім розглядатимуться вимоги Москви у фінальній угоді. Про це глава держави заявив в ефірі 24 Каналу. джерело 14:12, 30 жовтня Кремль звинуватив Україну в ігноруванні вимог Трампа щодо НПЗ Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Київ не припиняє атак без підтримки Європи, передає видання Страна. 14:12, 30 жовтня Кремль звинуватив Київ у нехтуванні вимогами Трампа щодо ударів по НПЗ Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Україна ігнорує заклики експрезидента США припинити атаки на російські заводи. За його словами, Київ навряд чи пішов би на такі кроки без сприяння країн Європи. 14:01, 30 жовтня У Кремлі допустили участь європейських країн у переговорах Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підключення європейців знадобиться на певній стадії діалогу, повідомляє Радіо Свобода. джерело 13:38, 30 жовтня Кушнер закликав Україну призупинити удари по НПЗ на 30 днів Спецпредставник США під час переговорів в Осло жорстко закликав запровадити місячну паузу в атаках на російські нафтозаводи, назвавши це "жестом вдячності" за американські зусилля, повідомляє WSJ. джерело 13:12, 30 жовтня Кремль відклав переговори в Абу-Дабі на дату після 4 листопада Помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив, що зустріч відбудеться після російського Дня народної єдності, пов'язавши це з відсутністю українських ударів, повідомляє Фокус із посиланням на ISW. джерело 12:58, 30 жовтня США та Україна попередньо погодили представництво Європи на переговорах у форматі E3 Вашингтон і Київ попередньо домовилися, що інтереси континенту представлятимуть Велика Британія, Франція та Німеччина, повідомляє Financial Times. 12:58, 30 жовтня США та Україна попередньо погодили представництво Європи у форматі E3 Вашингтон і Київ домовилися, що інтереси Європи на переговорах представлятимуть Велика Британія, Франція та Німеччина, повідомляє Financial Times. Водночас це рішення може викликати занепокоєння серед менших європейських держав. 12:36, 30 жовтня В Офісі президента виключили формат телефонного дзвінка з Путіним Радник президента Дмитро Литвин заявив, що ключові питання потребують безпосередньої зустрічі лідерів у тристоронньому форматі, передає УП. За його словами, розмови про дзвінки чи візити до Москви є спробою Росії уникнути повноцінних переговорів і конкретних гарантій. 12:36, 30 жовтня В ОП відкинули телефонний дзвінок із Путіним і наполягають на зустрічі лідерів Радник президента Дмитро Литвин заявив, що дзвінка недостатньо для домовленостей і гарантій, а заяви Москви є спробою зіскочити з повноцінного тристороннього формату, передає 24 Канал. 12:31, 30 жовтня У Кремлі окреслили тему майбутніх тристоронніх переговорів в Абу-Дабі Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що темою зустрічі стане безпека РФ та України після завершення бойових дій, передає РБК-Україна. Водночас він зазначив, що можлива присутність європейців не означатиме їхньої участі в перемовинах. 12:31, 30 жовтня У Кремлі назвали темою переговорів в Абу-Дабі повоєнну безпеку Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що зустріч буде присвячена безпеці після завершення бойових дій, повідомляє РБК-Україна. Водночас він зазначив, що можлива присутність європейців не вважатиметься участю в переговорах. 12:09, 30 жовтня ЗМІ розкрили підготовку переговорів в Абу-Дабі та контакти Північної Європи з Кремлем Тристоронні перемовини між США, РФ та Україною найближчим часом мають відбутися в Абу-Дабі без участі представників Євросоюзу, повідомляє Financial Times. Побоюючись укладення угод за спиною континенту, лідери Норвегії та Фінляндії провели телефонну розмову з Путіним без узгодження з іншими країнами ЄС. джерело 12:09, 30 жовтня Лідери Норвегії та Фінляндії провели дзвінки до Кремля на тлі підготовки переговорів в Абу-Дабі Переговори між США, Україною та Росією мають відбутися в Абу-Дабі, водночас керівники Норвегії та Фінляндії без узгодження з ЄС зателефонували Путіну, повідомляє Financial Times. джерело 11:43, 30 жовтня У Кремлі оцінили вплив контактів з Європою на тристоронні переговори Можливі розмови Володимира Путіна з європейськими політиками жодним чином не вплинуть на заплановані на листопад переговори України, США та РФ. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ТСН. 11:43, 30 жовтня Кремль оцінив вплив розмов Путіна з європейцями на переговори Можливі контакти з лідерами європейських країн аж ніяк не вплинуть на процес тристоронніх переговорів між США, Україною та РФ, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Він також зазначив, що питання участі представників Європи в листопадовій зустрічі не обговорювалося. 11:30, 30 жовтня У Кремлі заперечили обговорення участі Європи в переговорах Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що залучення європейських представників до переговорів України, США та РФ не обговорювалося, передає 24 Канал. 11:13, 30 жовтня Новокуйбишевський НПЗ у Росії зазнав удару безпілотників У ніч проти 30 жовтня дрони атакували нафтопереробний завод у Самарській області, спричинивши масштабну пожежу, повідомило галузеве видання Enkorr. 11:13, 30 жовтня Дрони уразили Новокуйбишевський НПЗ після паузи Безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводу компанії "Роснефть" у Самарській області, де виникло щонайменше 11 осередків пожежі. За даними enkorr, атаки відновилися після майже двотижневої перерви. 11:07, 30 жовтня США запропонували залучити формат E3 до переговорів щодо України Вашингтон розглядає Велику Британію, Німеччину та Францію як можливих представників європейських інтересів, повідомляє Financial Times. Остаточного рішення щодо участі європейських країн у процесі поки не ухвалено. 11:07, 30 жовтня США розглядають залучення формату E3 для участі Європи в переговорах Вашингтон розглядає Німеччину, Францію та Велику Британію як представників інтересів Європи на перемовинах, повідомляє Financial Times. Водночас остаточного рішення щодо цього формату наразі немає. 10:49, 30 жовтня Кремль виключив участь Європи у тристоронніх переговорах Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що залучення європейських країн до переговорів США, України та РФ не обговорювалося. Також він запевнив у готовності Путіна говорити з європейськими лідерами, але заявив про відсутність дзвінків із Києва. 10:32, 30 жовтня ЗМІ розкрили деталі тиску Кушнера на Зеленського в Осло Спецпредставник США вимагав зупинити нальоти на місяць на тлі наближення проміжних виборів до Конгресу, повідомляє 24 Канал. 08:57, 30 жовтня Москва заявила про відкритість Путіна до дзвінків лідерів Європи У Кремлі повідомили, що Володимир Путін відповість у разі дзвінка Емманюеля Макрона чи Фрідріха Мерца, водночас ухилившись від прямої відповіді щодо розмови з Володимиром Зеленським, повідомляє 24 Канал. 03:42, 30 жовтня Українська армія призупинила кампанію ударів по російських НПЗ Підрозділи далекобійних ударів отримали вказівку завершити розпочаті місії та припинити атаки через кризу у відносинах зі США, пише The Wall Street Journal. джерело

Україна завжди висловлювала готовність миру та президент Зеленський готовий говорити з Путіним. Водночас офіційний Київ не раз підтверджував свої слова діями.

Перемир'я в Україні: які події відбувалися останнім часом?

Зокрема, на початку жовтня Сили оборони на 3 дні призупиняли удари по російських НПЗ. Проте їх довелося відновити, оскільки Росія далі продовжувала знищувати нашу енергетику.

Щоправда, за інформацією WSJ, Україна начебто знову призупинили удари по НПЗ після тиску Трампа та його зятя Кушнера. Однак вночі дрони атакували Самару та прилетіло по тутешньому нафтопереробному заводу.

Яка імовірність переговорів Зеленського та Путіна?

Вранці 30 жовтня росЗМІ передали заяву речника Кремля Дмитра Пєскова. За його словами, Путін готовий спілкуватися з лідерами Європи, якщо ті до нього зателефонують. Щодо Зеленського він без особливих деталей додав: "Ніхто поки не телефонував".

В Офісі Президента на це відповіли, що потрібна не розмова, а зустріч. За допомогою подібних заяв Кремль намагається уникнути необхідності проведення тристоронніх переговорів на рівні лідерів.

Додамо, що Зеленський завжди відкритий до зустрічі з Путіним. Але вона має пройти не у Москві, як цього хоче господар Кремля, а на нейтральній території.