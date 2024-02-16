У Миргороді й Харківській області лунали вибухи: окупанти пускали ракети

Російські загарбники пізно ввечері 15 лютого запустили ракети на Полтавську і Харківську області. Згодом в областях пролунали потужні вибухи.

Зокрема, гучно було й у Миргороді. До цього у Харківській і Полтавській області оголошували повітряні тривоги.

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У Полтавській і Харківській областях лунали вибухи

Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили о 23 годині 33 хвилини. Вже через кілька десятків хвилин Повітряні сили ЗСУ зазначили, що у напрямку області летить ракета.

Згодом стало відомо, що ворожа повітряна ціль тримає курс на Миргород.

Ракета, імовірно Х-59 в напрямку Миргорода!

– писали військові.

Вже після опівночі 16 лютого Повітряні сили попередили про рух ще однієї ракети у напрямку Миргорода. Після цього місцеві жителі почали повідомляти про вибухи.

"У Миргородському районі пролунав вибух", – розповіли кореспонденти Суспільного.

Зрештою у Полтавській області дали відбої повітряної тривоги близько 0 годин 16 хвилин.

Крім того, Повітряні сили 16 лютого попереджали про рух російської ракети у напрямку Харкова. Місцеві телеграм-канали також повідомляли, що на території області чули вибухи.

Варто зазначити, що тривога у Харківській області лунала з 0 годин 6 хвилин по 0 годин 22 хвилини. Наразі про долю ворожої цілі, що летіла на Харків, офіційні особи не повідомляли.

Раніше росіяни масовано атакували Україну ракетами

Російська армія 15 лютого близько 4:20 почала завдавати ракетних ударів зі своїх стратегічних бомбардувальників Ту-95 по території України. У зв'язку з цим в усіх регіонах нашої країни було оперативно оголошено повітряну тривогу.

Згодом стало відомо, що вибухи пролунали у Києві та області. Тоді повідомляли про роботу ППО по ворожих цілях.

Гучно також було у Запоріжжі та Дніпрі. До цього Повітряні сили попереджали про рух ворожих ракет на ці міста.

Вибухи також декілька разів лунали й у Львові. Внаслідок атаки був повністю зруйнований енергетичний об'єкт.

Варто зазначити, що під час цієї масованої ракетної атаки окупанти застосували 26 засобів повітряного нападу. Нашим силам ППО вдалося знищити 13 ворожих цілей.