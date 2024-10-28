Вбивцю, який після скоєного втік у ліс на автівці, розшукують на півночі Австрії. Про це повідомляє CNN.
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Між чоловіками виникла суперечка щодо прав на полювання
Вбивство сталося у селі Альтенфельден, що неподалік кордону з Німеччиною та Чехією.
Відомо, що спочатку вбивця застрелив мера, а тоді іншого чоловіка. Другою жертвою виявився представник поліції Верхньої Австрії Ульріке Гандельбауер.
Австрійська поліція повідомляє, що до масштабної пошукової операції залучено гелікоптери і спецназ.
Відомо, що розшукується 56-річний Роланд Дрекслер.
Вважається, що чоловік надзвичайно небезпечний і озброєний,
– повідомили в поліції.
Там також розповіли, що причиною вбивства стала суперечка щодо прав на полювання. Кажуть, що підозрюваний був відомий мисливцям у цьому районі.
"Він був важкою людиною", — сказав один із них.
Австрійська влада назвала цей інцидент божевіллям.