Убийцу, который после содеянного убежал в лес на машине, разыскивают на севере Австрии. Об этом сообщает CNN.

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Между мужчинами возник спор о правах на охоту

Убийство произошло в селе Альтенфельден, что недалеко от границы с Германией и Чехией.

Известно, что сначала убийца застрелил мэра, а потом другого мужчину. Второй жертвой оказался представитель полиции Верхней Австрии Ульрике Гандельбауэр.

Австрийская полиция сообщает, что к масштабной поисковой операции привлечены вертолеты и спецназ.

Известно, что разыскивается 56-летний Роланд Дрекслер.

Считается, что мужчина чрезвычайно опасен и вооружен,

– сообщили в полиции.

Там также рассказали, что причиной убийства стал спор относительно прав на охоту. Говорят, что подозреваемый был известен охотникам в этом районе.

"Он был тяжелым человеком", - сказал один из них.

Австрийские власти назвали этот инцидент безумием.