Місцеві вибори можуть стати найскладнішими за останній час, – Данілов
Місцеві вибори, заплановані на 25 жовтня, можуть стати найбільш складними за останній час. Це пов'язано з тим, що голосування буде проводитися в умовах чимраз більшої епідемічної загрози.
Вибори у 2020 році будуть особливо складними, заявив на нараді в ситуаційному центрі при РНБО секретар ради Олексій Данілов.
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У нараді взяли участь голова СБУ Іван Баканов, голова ЦВК Олег Діденко, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко та представники інших відомств.
Данілов наголосив, що місцеві вибори будуть одними з найскладніших за останній час, оскільки пройдуть в умовах зростаючої епідемічної загрози.
Показники, які ми отримуємо згідно з аналізом програмно-апаратного комплексу "СОТА", дають нам розуміння того, що ми не можемо допустити вихід з-під контролю епідеміологічної ситуації під час виборів,
– зазначив Данілов.
Секретар РНБО також додав, що для недопущення маніпуляцій на виборчих дільницях вже з 5 вересня МВС моніторитиме порушення.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що погіршення ситуації з коронавірусом може вплинути на проведення місцевих виборів.
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Місцеві вибори у 2020 році: основне
- Заплановані на 25 жовтня 2020 року. У цей день громадяни України обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
- Участь зможуть взяти не усі населені пункти, а лише ті, які сформували органи місцевого самоврядування.
- Місцеві вибори пройдуть за новим принципом. Виборці голосуватимуть за кандидата за відкритим списком. Нардепи від "Слуги народу" вже продемонстрували зразок нового бюлетеня.