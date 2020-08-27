Місцеві вибори, заплановані на 25 жовтня, можуть стати найбільш складними за останній час. Це пов'язано з тим, що голосування буде проводитися в умовах чимраз більшої епідемічної загрози.

Вибори у 2020 році будуть особливо складними, заявив на нараді в ситуаційному центрі при РНБО секретар ради Олексій Данілов.

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У нараді взяли участь голова СБУ Іван Баканов, голова ЦВК Олег Діденко, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко та представники інших відомств.

Данілов наголосив, що місцеві вибори будуть одними з найскладніших за останній час, оскільки пройдуть в умовах зростаючої епідемічної загрози.

Показники, які ми отримуємо згідно з аналізом програмно-апаратного комплексу "СОТА", дають нам розуміння того, що ми не можемо допустити вихід з-під контролю епідеміологічної ситуації під час виборів,

– зазначив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що для недопущення маніпуляцій на виборчих дільницях вже з 5 вересня МВС моніторитиме порушення.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що погіршення ситуації з коронавірусом може вплинути на проведення місцевих виборів.

Важливо! Станом на 27 серпня в Україні зафіксували 112 059 випадків коронавірусу. За останню добу – 1 974 нових заражень. Від недуги померли 2 403 людини, протягом 26 серпня 49 (новий рекорд). Одужати вдалося 54 217 хворим.

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