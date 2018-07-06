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Прошивка MIUI 10 вже доступна для восьми смартфонів Xiaomi: перелік моделей

574 Читать новость на русском
Прошивка MIUI 10
Прошивка MIUI 10 / gsmarena.com

6 липня нова прошивка від Xiaomi MIUI 10 вже доступна для скачування. Так, її вже можна встановити на 8 найпопулярніших смартфонів компанії.

Про це повідомляє akket.com.

Відтак, нову операційну систему MIUI 10 можна встановити на такі моделі смартфонів:

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  1. Mi 6;
  2. Mi 5;
  3. Mi Mix;
  4. Mi Mix 2;
  5. Mi Mix 2S;
  6. Mi Note 2;
  7. Redmi Note 5 (Note 5 Pro);
  8. Redmi S2.

Отож власники цих смартфонів можуть оновити прошивку, просто під єднавшись до Wi-Fi, якщо раніше ці пристрої вже були оновлені на тестову збірку операційної системи, або ж інсталювати прошивку через fastboot.

Як відомо, Xiaomi презентувала нову прошивку 31 травня. MIUI 10 можна буде встановити на більш ніж 30 смартфонах з різних цінових категорій.

Прошивка MIUI 10 передбачає підвищення швидкості роботи смартфонів Xiaomi, а також їхньої автономності. Окрім того, з’явився новий інтерфейс, стилізований він під операційну систему Android P від ​​компанії Google.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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