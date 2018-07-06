Прошивка MIUI 10 вже доступна для восьми смартфонів Xiaomi: перелік моделей
6 липня нова прошивка від Xiaomi MIUI 10 вже доступна для скачування. Так, її вже можна встановити на 8 найпопулярніших смартфонів компанії.
Про це повідомляє akket.com.
Відтак, нову операційну систему MIUI 10 можна встановити на такі моделі смартфонів:
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- Mi 6;
- Mi 5;
- Mi Mix;
- Mi Mix 2;
- Mi Mix 2S;
- Mi Note 2;
- Redmi Note 5 (Note 5 Pro);
- Redmi S2.
Отож власники цих смартфонів можуть оновити прошивку, просто під єднавшись до Wi-Fi, якщо раніше ці пристрої вже були оновлені на тестову збірку операційної системи, або ж інсталювати прошивку через fastboot.
Як відомо, Xiaomi презентувала нову прошивку 31 травня. MIUI 10 можна буде встановити на більш ніж 30 смартфонах з різних цінових категорій.
Прошивка MIUI 10 передбачає підвищення швидкості роботи смартфонів Xiaomi, а також їхньої автономності. Окрім того, з’явився новий інтерфейс, стилізований він під операційну систему Android P від компанії Google.
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