Прошивка MIUI 10 вже доступна для восьми смартфонів Xiaomi: перелік моделей

6 липня нова прошивка від Xiaomi MIUI 10 вже доступна для скачування. Так, її вже можна встановити на 8 найпопулярніших смартфонів компанії.

Про це повідомляє akket.com.

Відтак, нову операційну систему MIUI 10 можна встановити на такі моделі смартфонів:

Читайте також: Коли смартфони Xiaomi отримають прошивку MIUI 10: з'явився графік

Mi 6; Mi 5; Mi Mix; Mi Mix 2; Mi Mix 2S; Mi Note 2; Redmi Note 5 (Note 5 Pro); Redmi S2.

Отож власники цих смартфонів можуть оновити прошивку, просто під єднавшись до Wi-Fi, якщо раніше ці пристрої вже були оновлені на тестову збірку операційної системи, або ж інсталювати прошивку через fastboot.

Як відомо, Xiaomi презентувала нову прошивку 31 травня. MIUI 10 можна буде встановити на більш ніж 30 смартфонах з різних цінових категорій.



Прошивка MIUI 10 передбачає підвищення швидкості роботи смартфонів Xiaomi, а також їхньої автономності. Окрім того, з’явився новий інтерфейс, стилізований він під операційну систему Android P від ​​компанії Google.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно