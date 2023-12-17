Путін боїться, – Ейдман припустив, в якому випадку диктатор оголосить мобілізацію

Існують припущення, що після так званих "виборів" президента Росії у березні 2024 року Путін може оголосити масштабну мобілізацію. Є сумніви, що він на це піде.

Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, прокоментувавши мобілізацію в Росії. Найімовірніше, якби Путін хотів тотальної війни, то вже б її організував.

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Чи буде масштабна мобілізація в Росії після виборів

Як наголосив Ейдман, при введенні воєнного стану мав би зробити з себе так званого "лідера нації, яка воює" як це робили диктатори в минулому. Очевидно, що він до такого не готовий. Він хотів би перемоги, але яка далася б легкою ціною.

Його цікавить насамперед його особисте життя, якість його життя. Він завжди так себе поводив. Люди, які працювали в Кремлі, а потім йшли звідти, розповідали, що Путін – вкрай лінива людина. Він любить красиве життя. А напруга тотальної війни та воєнного стану і умови, коли завжди треба буде ухвалювати рішення… Йому не захочеться це робити,

– сказав Ейдман.

Путін сподівався, що зможе захопити Україну за три дні та оголосить себе переможцем. Нічого такого не відбулося. Зараз Путін максимально показує, що буцімто ніякої великої війни немає, а йде обмежена "спецоперація". Ймовірно, він здатен піти на велику мобілізацію лише в тому випадку, якщо ситуація для нього стане критичною. Але Путін все одно тягнутиме до останнього.

Мобілізація в Росії: коротко