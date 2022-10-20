"Виганяють місцевих з будинків": який контингент російських мобілізованих приїжджає на Луганщину
Росія вже відправляє нещодавно мобілізоване "гарматне м'ясо" на передову. Так, кілька тисяч російських вояк розселяються в селах біля лінії фронту на Луганщині.
Російські загарбники виселяють місцеве населення зі своїх будинків. Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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Прифронтові села переповнені "мобіками"
Ба більше, росіяни не дають тамтешнім жителям вибору – або виселення з власних домівок, або депортація. За словами Гайдая, всі навколишні села вже переповнені новомобілізованими. Зокрема мовиться про Нижню Дуванку та населені пункти, що розташовані в бік Сватівщини та Куп'янська.
Їх дійсно дуже багато і контингент такий – або зеки, або люди, нещодавно ще цивільних професій, але примусово мобілізовані з Росії й вже завезені на Луганщину,
– зауважив голова Луганської ОВА.
Збіговисько російських загарбників не пройшло повноцінної підготовки та злагодження підрозділів. Отже, скоро новомобілізовані окупанти будуть дуже стрімко поповнювати статистику своїх загиблих товаришів.
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Яка ситуація на Луганщині: останні новини
- Окрім новомобілізованого "гарматного м'яса" станом на 18 жовтня країна-агресорка стягнула багато військової техніки. Однак українські артилеристи показують чудовий результат та чітко влучають у склади й командні пункти окупантів.
- Водночас українські захисники результативно звільняють окуповані території України від загарбників, зокрема і на Луганщині. 9 жовтня з'явилася інформація щодо деокупації низки населених пунктів, а саме Стельмахівки, Греківки, Новолюбівки, Невського, Новоєгорівки, Надії та Андріївки.
- Найманці ПВК "Вагнера", які воюють на боці Росії, у жовтні взялися за будівництво оборонної лінії у Луганській області. Вона нібито має прикрити підходи до захоплених окупантами Лисичанська та Луганська.
- Загарбники продовжують зазнавати колосальних втрат у війні з Україною. Через велику кількість поранених, лікарні в Луганську просто не приймають цивільних, адже всі місця зайняті окупантами. Така ж ситуація і з моргами.
- Крім того, на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників. Так, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням надіслати медперсонал з центральних та східних областей Росії.