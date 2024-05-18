Чи можуть в ТЦК застосовувати силові методи щодо порушників правил військового обліку

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Відповідно до нього мають зміниться певні підходи працівників ТЦК та СП.

Юрист Іван Карнаух пояснив 24 Каналу щодо можливого розширення повноважень працівників ТЦК та СП під час перевірки документів українців. Раніше повідомлялось, хто може вручати повістки.

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Компетенції не змінилися

Юрист наголосив на важливому моменті: як у попередній редакції, так і в чинній, не йдеться про силові методи під час вручення повісток. Зокрема, доставлення до приміщень ТЦК. Такої процедури як державний примус у вигляді адміністративного затримання або арешту працівники ТЦК не можуть здійснювати. Навіть після внесення змін, їхні повноваження саме в цій компетенції, не змінилися.

До їхньої компетенції та повноважень належать інформативні заходи сповіщення. З юридичного погляду, це, зокрема, оформлення повісток.

Поліція має право вчиняти такі заходи примусу, як адміністративний арешт, коли вони супроводжуються правовими підставами. Для того, щоб ці підстави були, необхідно довести до відома особи, що ТЦК звернулась до органів поліції про можливе вчинення конкретною особою порушення правил військового обліку, наприклад, нез'явлення для оновлення даних,

– наголосив Карнаух.

Після того, як така інформація потрапила до поліції, вам можуть сказати про те, що ви, згідно з даними інформативної бази, перебуваєте у розшуку. До речі, розшук – взагалі юридично невірний термін, оскільки він стосується виключно кримінальної сфери.

Це можливо лише на підставі ухвали слідчого судді та за наявності кримінального провадження. В інших випадках йдеться про доставлення особи в ТЦК, але воно має бути добровільним.

Якщо відбувається силове затримання, то навіть у працівників поліції немає таких повноважень, не кажучи вже про працівників ТЦК та СП,

– зазначив юрист.

Тому необхідно фіксувати такі злочинні дії – шляхом відеофіксації, якщо стали свідком або жертвою таких ситуацій. А надалі потрібно обов'язково звертатися до правоохоронних органів із заявами про вчинення злочину, про перевищення меж повноважень, про незаконні викрадання тощо.

"Лише після того, як були зафіксовані відповідні події через звернення з заявами, можливо розраховувати на подальше притягнення таких осіб до кримінальної або дисциплінарної відповідальності", – підкреслив Іван Карнаух.

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