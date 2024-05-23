Cпілкування військовозобов'язаного з поліцією і ТЦК зобов'язане фіксуватися, – голова Нацполіції

Під час мобілізації спілкування військовозобов'язаного з поліцією і ТЦК зобов’язане фіксуватися на фото та відео. За протиправні дії поліцейського притягнуть до відповідальності.

Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський. За його словами, про протиправні дії поліцейських слід повідомляти на 102, 112 або на гарячі лінії.

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Зобов'язання поліції

Голова Нацполіції наголосив, що фото- та відеофіксація є обов'язковими.

Щодо фіксації спілкування з громадянами, то закон №3633-ІХ чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів і засобів фото- та відеофіксації,

– пояснив Вигівський.

Очільник Нацполіції також додав, що крім механізму фіксації дій співробітників поліції та ТЦК у Нацполіції є підрозділи, які на постійній основі здійснюють контроль за особовим складом щодо можливих протиправних дій.

За словами Вигівського, якщо громадянин повідомить про протиправні дії поліцейських, "відразу буде реакція".

Мобілізація в Україні: останні новини

Хмельницький районний суд вже розглянув перші подання щодо мобілізації засуджених. Відомо, що двом засудженим за крадіжки дозволили приєднатися до Нацгвардії.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко розповіла, що в Резерв+ понад 805 тисяч успішних оновлень даних.

За словами Михайла Подоляка, процес мобілізації в Україні йтиме краще. Зокрема, це стало можливим завдяки надходженню допомоги Заходу.

До 16 червня 2024 року військовозобов'язані чоловіки, яких було знято з військового обліку через виїзд за кордон на строк більше 3 місяців, мають особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб стати на військовий облік. Чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні.