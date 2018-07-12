"Могло трапитись горе": у Запоріжжі під час руху товарного потяга розлився розпечений шлак

У Запоріжжі очевидець відзняв на відео, як під час руху товарного потяга із ковша почав витікати розпечений шлак. Машиніста вчасно зупинили, – якби поїзд виїхав на міст, могло б статися нещастя.

Машиніст зупинився, оскільки побачив сигнали, які йому подавав свідок інциденту, пишуть у Facebook-спільноті "Helper Запорожье".

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Страшно уявити, чим би все могло закінчитись, якби транспорт продовжив свій рух з витікаючою лавою та все ж таки поїхав через міст, під яким їздять автомобілі та ходять люди,

– зазначив Данило Щербаков, очевидець, який подав сигнал машиністу.

У мережі розмістили відео, на якому видно, як із ковша, що рухається у складі залізничних причепів, ллється розпалена лава.