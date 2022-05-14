Москва хоче зупинитись, – Фейгін розповів про суттєво змінений план Росії

14 травня 2022 , 23:41
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Окупантам не вдається втілити в Україні задуми російської влади, тож план країни-агресорки у війні суттєво змінився. Москва хоче зупинитися.

Про це 24 каналу розповів правозахисник Марк Фейгін. Він припустив, що усе це узгоджено з Володимиром Путіним. 

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"Я вважаю, що Москва хоче зупинитися", – зазначив правозахисник. 

Якими є плани Росії тепер

За словами Фейгіна, зараз російські військові намагатимуться дійти до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, залишити за собою частину Херсонщини й цим обмежитися.

Жодного наступу на Київ, Запоріжжя, Одесу чи ще кудись я не бачу. Для цього немає ані сил, ані можливостей. Є можливості протягом якогось часу, може навіть тривалого, обороняти зайняту територію. Так, для цього є якийсь ресурс. Наскільки він великий – тут треба дивитися.

Марк Фейгін

Правозахисник

Як зауважив Фейгін, російська сторона вже не зможе казати Україні, щоб вона припинила вогонь у відповідь. Водночас їхні пропагандисти апелюватимуть до того, що через обстріли помирають люди, страждає місцеве населення.

Зараз усе змінилося і ситуація вже не така, як у 2014 році, коли для України рятівним було створення лінії розмежування у зоні ООС та можливість виграти час, щоб отримати підтримку Заходу,
– розповів правозахисник. 

Фейгін додав, що зараз українській стороні це все вже не потрібно, адже держава отримує озброєння від західних партнерів і надалі його кількість лише збільшуватиметься. 

Війна Росії проти України: важливі новини

  • Впродовж 14 травня українські захисники відбили 12 ворожих атак в зоні Операції Об'єднаних сил. Російські військові використовують вздовж лінії розмежування усі можливі типи озброєння.
  • Росіяни продовжують завдавати ударів по території Луганської області. За словами очільника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ворог вже найближчими днями наступатиме на Сєвєродонецьк.
  • Російські військові 14 травня атакували Сумщину. Зокрема, обстріляли Великописарівську громаду. Мовиться про приблизно 6 пострілів з міномета. На щастя, внаслідок цього жертв немає. 
  • Окупанти продовжують обстрілювати Чернігівську область. Чергового удару війська агресора завдали з Брянської області.
  • Станом на 14 травня, у війні проти України загинули щонайменше 27 200 російських загарбників. Також окупанти зазнають значних втрат у техніці. 

Стрім з Марком Фейгіним на 24 каналі: дивіться відео

 

Автор: Тетяна Кійовська