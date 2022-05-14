Москва хоче зупинитись, – Фейгін розповів про суттєво змінений план Росії

Окупантам не вдається втілити в Україні задуми російської влади, тож план країни-агресорки у війні суттєво змінився. Москва хоче зупинитися.

Про це 24 каналу розповів правозахисник Марк Фейгін. Він припустив, що усе це узгоджено з Володимиром Путіним.

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"Я вважаю, що Москва хоче зупинитися", – зазначив правозахисник.

Якими є плани Росії тепер

За словами Фейгіна, зараз російські військові намагатимуться дійти до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, залишити за собою частину Херсонщини й цим обмежитися.

Жодного наступу на Київ, Запоріжжя, Одесу чи ще кудись я не бачу. Для цього немає ані сил, ані можливостей. Є можливості протягом якогось часу, може навіть тривалого, обороняти зайняту територію. Так, для цього є якийсь ресурс. Наскільки він великий – тут треба дивитися. Марк Фейгін Правозахисник

Як зауважив Фейгін, російська сторона вже не зможе казати Україні, щоб вона припинила вогонь у відповідь. Водночас їхні пропагандисти апелюватимуть до того, що через обстріли помирають люди, страждає місцеве населення.

Зараз усе змінилося і ситуація вже не така, як у 2014 році, коли для України рятівним було створення лінії розмежування у зоні ООС та можливість виграти час, щоб отримати підтримку Заходу,

– розповів правозахисник.

Фейгін додав, що зараз українській стороні це все вже не потрібно, адже держава отримує озброєння від західних партнерів і надалі його кількість лише збільшуватиметься.

Війна Росії проти України: важливі новини

Впродовж 14 травня українські захисники відбили 12 ворожих атак в зоні Операції Об'єднаних сил. Російські військові використовують вздовж лінії розмежування усі можливі типи озброєння.

Росіяни продовжують завдавати ударів по території Луганської області. За словами очільника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ворог вже найближчими днями наступатиме на Сєвєродонецьк.

Російські військові 14 травня атакували Сумщину. Зокрема, обстріляли Великописарівську громаду. Мовиться про приблизно 6 пострілів з міномета. На щастя, внаслідок цього жертв немає.

Окупанти продовжують обстрілювати Чернігівську область. Чергового удару війська агресора завдали з Брянської області.

Станом на 14 травня, у війні проти України загинули щонайменше 27 200 російських загарбників. Також окупанти зазнають значних втрат у техніці.

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