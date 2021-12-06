Можливе вторгнення Росії в Україну: як США та ЄС можуть зупинити Путіна

В Європі знову чути барабани війни. Вдруге за цей рік Москва зібрала 100 тисяч війська та техніку на кордоні з Україною.

Адміністрація Джозефа Байдена вважає реальною загрозу вторгнення після наказу Володимира Путіна протягом наступних двох – трьох місяців. Це відбувається, не дивлячись на високу ціну для Росії, пише Atlantic Council.

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Американська реакція

Занепокоєні цими подіями, американці відправили до Москви очільника ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити про жорсткі наслідки такого кроку. Коли місія не принесла жодних очікуваних результатів, Вашингтон зробив ситуацію публічною.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про це на зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Він дорікнув Росії за скупчення військ, попередив про можливий напад та заявив про повну підтримку України.

Зустріч Ентоні Блінкена та Дмитра Кулеби / Фото Посольства США в Україні

США почали консультуватися з союзниками в Європі і це їм вдалося – НАТО, Франція та Німеччина випустили аналогічні заяви про підтримку України у разі нової агресії.

Одночасно Штати питали Європу: що європейці можуть зробити для розробки нових санкцій проти Росії? А у плані військової допомоги Києву, якщо Москва знову вдарить?

Автори аналітичного тексту не стверджують, що Москва точно нападе – це цілком може бути блефом, але вона ставить себе у позицію готовності до цього. А у риториці Путіна про НАТО й Україну можна знайти підтвердження.

На що розраховує Путін

Путін сподівається, що достатньо налякає Захід і без застосування сили, щоб той зменшив підтримку Києва. Останній, своєю чергою, буде змушений забути про євроатлантичну інтеграцію та знову прийняти російський диктат.

У Кремлі впевнені, що Захід переконає Україну погодитися на російські умови на майбутніх перемовинах. Як вони вже зробили у 2014 році, коли вмовили тодішню українську владу не використовувати слабку армію під час анексії Криму Росією.

Путін підвищив ставки, намалювавши нову "червону лінію" на додаток до давнього неприйняття можливого вступу України до НАТО.

Путін "атакує" НАТО та Захід / Фото TIME Magazine

Нещодавно президент Росії заявив, що військова присутність Альянсу в Україні, союзне озброєння та навчання її Збройних сил – рівносильні військовій інтеграції Києва до НАТО. За його словами, це є неприйнятною загрозою для Росії.

Що каже Путін про Україну Поза межами безпекового занепокоєння, Україна – дуже емоційне питання для Путіна. Його заяви та псевдоісторичні статті чітко кажуть, що він обурюється незалежністю України, ставить під сумнів її легітимність як незалежної держави та існування українців як окремого народу.

Також Володимир Путін не може спокійно прийняти відмову України від домінації над нею Росії. Він неодноразово робив заяви про захоплення українських земель (бо вони, на його думку, насправді російські, а лідери СРСР росіян "пограбували").

Путін може вважати, що незважаючи на високу ціну вторгнення, у нього немає іншого вибору. Якщо відтягувати це далі,. Це вже не питання військової безпеки, верховенства права та процвітання. Якщо українці зможуть стати потужною нацією,оскільки вони покажуть гарний приклад.

Путін боїться втратити Україну / Фото з архіву 24 каналу

Як можна стримати Росію

Даніель Фрід (експосол США у Польщі), Джон Гербст (експосол США в Україні) та Александер Вершбоу (експосол США в РФ та колишній заступник генсекретаря НАТО) вважають, що найкращий спосіб стримати Росію від нападу – чітко показати ціну такого удару, одночасно пропонуючи Путіну дипломатичний вихід із ситуації.

Адміністрація Байдена гарно почала це робити, комунікуючи як з Москвою, так і з ЄС та Києвом. Викладені далі кроки показують, що саме НАТО, США та ЄС мають зробити, щоб знеохотити Москву атакувати. Та найголовніше – переконати Путіна шукати розумне політичне рішення.

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Які кроки можуть зупинити Путіна Ціна має включати потужне посилення санкцій проти Москви, скасування трубопроводу "Північний потік – 2", який з'єднує Росію та Німеччину, та замороження офшорних рахунків Путіна та його оточення.

Якщо Путін дійсно планує військовий напад проти України, то США та союзники мають діяти швидко, щоб змусити його змінити рішення.

Вашингтон також може погрожувати скасуванням майбутнього саміту Байдена та Путіна і пониженням чи відмовою від кооперації у кібербезпеці та стратегічній стабільності. Вашингтон разом з НАТО має ще раз підтвердити свою підтримку України, у тому числі військову, відповідно до її суверенного права на захист. Зусилля РФ щодо малювання нових "червоних ліній" мають бути відкинуті.

Україна потребує новітнього озброєння / Фото ABC News

У короткочасовій перспективі, щоб Росія не змогла швидко виграти, Штати мають пришвидшити доставку озброєння. Зокрема, систем, здатних до зниження ефективності військ Росії та підвищення ціни вторгнення.

Це можуть бути:

додаткові системи Javelin;

протиповітряна та берегова оборона;

засоби електронної боротьби;

зброя проти артилерії, контрбатарейні радари;

нові способи передачі даних розвідки;

Американська відданість допомозі Україні у протистоянні з Росію має також бути виражена у постійній, ротаційній присутності сил США та НАТО на нашій землі. Це стосується навчань, тренувань та заходів на морські бази.

Альянс має погодитися, що Україні потрібно бути спроможною стримувати агресію Росії. І це повинно стати головним пріоритетом нової Стратегічної концепції НАТО у 2022 році.

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Нові перемовини

Міцного набору кнутів між цими рядками може бути достатньо, щоб змусити Путіна відійти від прірви. Вони є основою будь-якої успішної системи стримувань та противаг. Але плани Путіна скоріше зміняться через підтримку Києва союзниками. І якщо ці кнути підкріплені дипломатичною роботою США та України, яка направлена на новий старт застиглих перемовин щодо Донбасу.

Така ініціатива дозволить Москві висловити своє занепокоєння напряму з США щодо Донбасу. Але без компрометації життєво важливих інтересів Києва.

Це може зберегти цілі мінських домовленостей, відновлюючи український суверенітет та самовладдя над окупованими територіями, а також попередити бажання Москви перетворити ОРДЛО на Троянського коня – як Придністров'я у Молдові.

Вулиця у Придністров'ї / Фото The Alternative Traveil Guide

США можуть стати повноправним учасником цих перемовин разом із Францією та Німеччиною. Вашингтон має погодити з Києвом "червоні лінії" перед приєднанням до розмови.

Загалом, їх чотири:

Київ не має виконувати політичну частину Мінська без дотримання Росією військової частини (яку та ніколи не виконувала); Добитися постійного перемир'я, виведення іноземних сил та важкого озброєння, розпуску нелегальних збройних формувань; Лише після цього провести локальні вибори на Донбасі без присутності Росії та її проксі; Особливий статус Донбасу має базуватися на Конституції України та законі про децентралізацію;

Окремий пункт – Донбас (хто б його не представляв – 24 канал) не повинен мати права вето на зовнішню політику України.

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Питання кордону залишається складним, бо Росія вважає, що воно має стояти останнім у переліку. Київ та Вашингтон у вигляді компромісу можуть запропонувати створення тимчасової міжнародної зони.

Це буде виглядати як введення нейтральних миротворчих сил, які займуть місце російських та проросійських загонів всередині Донбасу, та створення тимчасової цивільної (хоча скоріше ВЦА – військово-цивільної – 24 канал) адміністрації на зміну самопроголошеним республікам.

Навіщо потрібні міжнародні спостерігачі Присутні міжнародники відновлять нормальне керування, професійну місцеву поліцію, будуть наглядати за поверненням біженців та зможуть організувати місцеві вибори за стандартами ОБСЄ.

Звісно, Росія може дуже повільно реагувати на таку пропозицію компромісу від США та України. Але вона повністю відповідає "Мінську" та впроваджує додаткову імплементацію, якої у мінських документах не було.

Все залежить від Москви

Якщо Росія погодиться зупинити конфлікт на Донбасі, базуючись на викладеному вище, та виконає свою частину домовленостей, США та союзники зможуть зменшити постачання летальної зброї Києву.

Такожі може відновити співпрацю між РФ та НАТО. Останній пункт допоміг би розрядити занепокоєння Росії щодо довготривалих відносин України з Альянсом.

Якщо ж ні, то США, Британія, члени ЄС, Канада мають приготувати нові санкції, доволі потужні, щоб завдати шкоди Росії. Адміністрація Байдена наразі саме цим займається. Опції, які з часом зростатимуть, вдарять по економіці РФ та найближчому корумпованому колу Путіна.

ЄС та США готують нові санкції проти Росії / Колаж Global Trade Review

Варіанти санкцій, які здаються екстремальними зараз, виглядатимуть нормальними, якщо Росія почне масштабні військові дії проти України. Якщо вони інтегровані у цілісну політику спротиву агресії, то можуть працювати різними шляхами.

Обмеження, які були введені у 2014 році, вже завдали значної шкоди економіці Росії. Зараз можливі два шляхи: секторальні чи індивідуальні санкції. Найбільш болючими з секторальних будуть фінансові обмеження.

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Як вдарити по Путіну Заходи проти великих державних банків та інвестиційних агенцій можна розширити на видобування корисних копалин, металеву індустрію, перевезення товарів морем та страхування. Держкомпанії у цих секторах теж мають шанс стати об'єктом санкцій.

На додаток до цього, є домовленість від 21 липня між США та Німеччиною щодо енергетичної безпеки та "Північного потоку – 2". Хоч вона й розглядається як поступка Кремлю, але має у собі додаткову згоду на обмеження та припинення енергоекспорту РФ, якщо Москва вдасться до подальших бойових дій проти України.

На індивідуальному рівні санкції мають бути спрямовані на найближче коло Путіна та його "гаманців" – російських олігархів та всіх тих, хто робить путінізм узагалі можливим.

Як сказав один дисидент, режим Путіна не потребує верховенства права, бо тоді він може красти. Але Захід повинен його мати та поважати, щоб ці самі люди вільно "паркували своє нелегально здобуте добро у безпеці". Не треба полегшувати їм гру.

Дипломатична солідарність

Як це було у 2014 році? США та Європа впровадили санкції проти Росії через три місяці після початку війни. Хоч і доволі пізно, але у поєднанні з героїчною обороною з боку України, вони могли змусити Путіна відійти назад, не вдаватися до подальших військових дій, і, хоча б частково, відкласти свої плани щодо захоплення української території.

Але зараз президент РФ випробовує цей бар'єр знову: наскільки далеко він зможе зайти в питанні України без сплати високої ціни. І може думати, що бачить ознаки слабкості: хаотичний вихід США з Афганістану, зайнятість європейців власними виборами, суперечки між членами НАТО. США прагнуть побачити прогрес у спірних питаннях з Росією у кібербезпеці, незважаючи на постійні кібератаки з боку РФ на американську інфраструктуру.

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Ціни на газ сягнули максимуму, а Росія в цей час зменшує постачання і використовує його як зброю проти України (вимагаючи сертифікації та запуску "Північного потоку – 2").

"Північний потік – 2" / Мапа Offshore Energy

Штати та Європа мають інструментарій, щоб розвіяти думки Путіна про слабкість чи нездатність протистояти агресії Кремля. Вони повинні діяти солідарно, підтримувати Україну, не реагувати на погрози і не показувати панічного бажання вирішити ситуацію, приставши на вимоги Путіна.

Як США та ЄС можуть зупинити Росію

Отже, що Вашингтон та Брюссель можуть зробити прямо зараз? Є кілька ідей та варіантів, зазначили автори статті.

Перше: стояти поряд з Україною, щоб відкинути вигідні для Путіна умови у питанні завершення конфлікту. Як-то її федералізація з Донбасом, який контролює Росія правом вето на зовнішню політику.

стояти поряд з Україною, щоб відкинути вигідні для Путіна умови у питанні завершення конфлікту. Як-то її федералізація з Донбасом, який контролює Росія правом вето на зовнішню політику. Друге: посилити дипломатичні зусилля, засновані на Західній, не кремлівській, інтерпретації мінських домовленостей. Останні дозволяють Путіну висувати деякі вимоги (наприклад, деяку автономію для Донбасу). Не скомпрометувати суверенітет України, як це на максимумі робить президент Росії.

посилити дипломатичні зусилля, засновані на Західній, не кремлівській, інтерпретації мінських домовленостей. Останні дозволяють Путіну висувати деякі вимоги (наприклад, деяку автономію для Донбасу). Не скомпрометувати суверенітет України, як це на максимумі робить президент Росії. Третє: чітко показати, що "стабільні та передбачувані відносини" не допускають закриття очей на військові дії або використання енергії як зброї проти України (або якщо клієнт Путіна Лукашенко діє проти Польщі та країн Балтії мігрантами).

чітко показати, що "стабільні та передбачувані відносини" не допускають закриття очей на військові дії або використання енергії як зброї проти України (або якщо клієнт Путіна Лукашенко діє проти Польщі та країн Балтії мігрантами). Четверте: швидко передати Україні додаткове озброєння для самооборони та стримати атаку Росії.

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П'яте: допомогти Україні з постачанням газу та вугілля цієї зими, посилити зусилля щодо інтеграції енергосистеми України з Європою.

допомогти Україні з постачанням газу та вугілля цієї зими, посилити зусилля щодо інтеграції енергосистеми України з Європою. Шосте: Далі штовхати Україну у напрямку імплементації реформ, верховенства права, зменшення впливу олігархів та створення процвітаючої та вільної держави, яка може надихати росіян та стане ефективним викликом для путінізму.

Сильна та об'єднана політика США та Європи проти Росії Путіна має найкращі шанси на відкидання атаки Москви проти України. На фоні такої солідарності навіть диктатор задумається.

Сильна німецька позиція може мати вирішальну роль для Путіна, зважаючи на сильні зв'язки між двома країнами за часів Ангели Меркель. Але спочатку треба мати справу з Росією як вона є, посилюючи співпрацію з Києвом (це вже роблять Британія та США).