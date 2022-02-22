Україна закликає партнерів до жорстких санкцій проти Росії

Володимир Путін 21 лютого ухвалив протиправне рішення щодо "визнання незалежними" окупованих територій Донбасу. У зв'язку з цим Україна активно працює над тим, аби наші партнери ввели жорсткі обмеження щодо Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що прямо зараз триває робота над розв'язанням безпекового питання в Державному департаменті та Раді національної безпеки США.

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Ключова тема – санкції

За словами міністра, українські дипломати активно працюють над ухваленням рішень, які допоможуть стримувати країну-агресорку. Водночас він зазначив, що в ніч на 22 лютого уже встиг провести кілька телефонних розмов із:

держсекретарем США;

міністром закордонних справ Канади;

міністром закордонних справ Великої Британії;

главою дипломатії ЄС.

Ключова тема: санкції. Зараз головне питання: коли та які санкції проти Росії застосують. Наша позиція чітка – настав час впроваджувати санкції проти Росії,

– наголосив міністр.

Як зауважив Кулеба, дипломати нашої країни інтенсивно працюють над скликанням різноманітних міжнародних переговорних форматів, засідань і самітів. Крім того, застосовують всі можливі міжнародні механізми, аби стримати Росію.

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Пошук вигідного рішення

Міністр наголосив, що країна-агресорка намагається спровокувати українську сторону. Водночас наша держава, аби запобігти розгортанню збройного протистояння – проявляє мудрість та витримку.

У вівторок (22 лютого – 24 канал) ця робота продовжиться й всі ми займатимемося захистом національних інтересів України – це завдання №1. Втім також є стратегічне завдання – пошук вигідного для України рішення в цій ситуації,

– заявив Кулеба.

Санкції щодо Росії через визнання бойовиків

У Польщі миттєво відреагували на рішення очільника Кремля визнати окуповані території Донецької та Луганської областей. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький заявив про скликання Європейської ради, щоб запровадити санкції проти країни-агресорки.

У США також відреагували на абсурдну заяву Путіна. У Білому домі одразу ввели заборону на будь-які інвестиції в окуповані території України. Крім того, пообіцяли ще низку обмежувальних заходів, які мають оголосити 22 лютого.

Велика Британія готується впровадити нові санкції щодо російських посадовців та компаній через чергове порушення суверенітету нашої держави. Оголосити про них мають також 22 лютого.

Канада теж анонсувала запровадження обмеження щодо країни-агресорки. Очільниця МЗС Мелані Жолі наголосила, що її країна непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Японці ж у випадку повномасштабного вторгнення Росії в Україну накладуть обмеження на експорт передових технологій до держави-агресорки. Водночас можуть запровадити санкції в фінансовому секторі.

Уже 22 лютого очільники МЗС країн-членів Європейського Союзу зберуться на позачергове засідання. На ньому хочуть затвердити нові санкції проти Росії за визнання окупованих територій України.

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