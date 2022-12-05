Криваві погрози дипустановам України: МЗС заявило вже про 21 випадок в 12 країнах
На адреси українських посольств та консульств масово почали надходити погрози. Випадки погроз вже зафіксували в 12 країнах.
Про це в коментарі 24 каналу розповів речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, вже зафіксовано 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах.
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В Іспанії поліція вилучила 3 конверти, ймовірно, з рештками тварин
Ніколенко повідомив, що іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Повідомляється, що розпочато слідчі дії.
Як вже зазначав Дмитро Кулеба (глав МЗС України – 24 канал), українських дипломатів не залякати і не зламати. Ми будемо і надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу,
– сказав Ніколенко.
МЗС б'є тривогу через погрози
- Погрози на адресу українських дипломатичних установ почали надходити після того, як 30 листопада біля посольства України в Мадриді стався вибух. Унаслідок вибуху щонайменше одна людина постраждала.
- До посольства принесли конверт з вибухівкою. Комендант установи відкрив його й пристрій спрацював, через що той отримав поранення і потрапив до лікарні.
- Через це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств.
- Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів, що вибухівка все ж була в пакунку, а не листі та адресувалася особисто йому.
- За словами Кулеби, крім інциденту в Мадриді, були й інші тривожні події, не пов'язані з вибухівкою. Зокрема, до посольства України надходили конкретні погрози. Конверти в момент їх отримання були просякнуті червоною рідиною.
- Крім того, дипустанови отримували пакунки з очима тварин. Крім Іспанії, посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральні консульства у Неаполі та Кракові, а також Брно виявили закривавлені пакунки. Вандалізму зазнав вхід до помешкання посла у Ватикані.
- У Росії відхрещуються від конвертів з очима тварин. Керівник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин заявив, що не має жодного відношення до посилок з рештками тварин.