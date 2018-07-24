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На Донбасі бойовики вдарили по українських військових з забороненої зброї: є поранені

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Ситуація на Донбасі: бойовики застосували 120-міліметрові міномети, заборонені мінськими угодами
Ситуація на Донбасі: бойовики застосували 120-міліметрові міномети, заборонені мінськими угодами / Ілюстративне фото

Протягом понеділка, 23 липня, проросійські бойовики у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 21 раз обстріляли позиції українських військових. При цьому окупаційні сили 3 рази застосували заборонене мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зазначимо, що внаслідок бойових дій 2 українських військовослужбовців отримали поранення, втрат немає. При цьому серед проросійських бойовиків поранень зазнали 4 осіб.

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Так, російські окупаційні сили прицільно обстрілювали українських захисників Кримського, Майорська, Авдіївки, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Талаківки, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поблизу Кримського та Лебединського проросійські бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил з 82-міліметрових мінометів, а біля Талаківки – із 120-міліметрового міномету.

З початку вівторка, 24 липня, російські окупаційні сили 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських бійців біля Авдіївки, Мар’їнки та Павлополя. Водночас українські захисники Водяного потрапили під прицільний ворожий обстріл із ПТКР та забороненого 120-міліметрового міномету.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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