На Донбасі бойовики вдарили по українських військових з забороненої зброї: є поранені

Протягом понеділка, 23 липня, проросійські бойовики у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 21 раз обстріляли позиції українських військових. При цьому окупаційні сили 3 рази застосували заборонене мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зазначимо, що внаслідок бойових дій 2 українських військовослужбовців отримали поранення, втрат немає. При цьому серед проросійських бойовиків поранень зазнали 4 осіб.

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Так, російські окупаційні сили прицільно обстрілювали українських захисників Кримського, Майорська, Авдіївки, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Талаківки, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поблизу Кримського та Лебединського проросійські бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил з 82-міліметрових мінометів, а біля Талаківки – із 120-міліметрового міномету.

З початку вівторка, 24 липня, російські окупаційні сили 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських бійців біля Авдіївки, Мар’їнки та Павлополя. Водночас українські захисники Водяного потрапили під прицільний ворожий обстріл із ПТКР та забороненого 120-міліметрового міномету.