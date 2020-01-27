На Донбасі напередодні дня народження загинув військовий: ім'я та фото героя

Україна 26 січня зазнала важких втрат на Донбасі – загинули двоє військових. Одним з них є 41-річний боєць Євген Щуренко, який служив в одеській 28-ій Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу .

Військовий загинув вранці у неділю під час ворожого обстрілу, повідомив працівник "Книги пам’яті полеглих за Україну" Святослав Смук у фейбсуці.

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Українському захиснику назажди залишиться 41 рік. Щуренко загинув напередодні дня народження, яке мав відзначати сьогодні, 27 січня.

Солдат, механік-водій 28-ї ОМБр Євген Щуренко загинув 26 січня, під час ранкового обстрілу позицій ЗСУ поблизу Красногорівки на Донеччині. Сьогодні йому б виповнилось 42 роки,

– пише Смук.

Захисник був родом з міста Кілія в Одеській області.

Іншим загиблим 26 січня є військовий Антон Хоба з Сумщини. 28-річний боєць отримав важкі поранення під час ворожого обстрілу.

Загалом від початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 11 захисників.

Хто ще загинув на Донбасі у 2020 році: список

Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні; Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру; Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу; Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді; Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка; Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр; Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув від вожої кулі під час виконання бойового завдання. Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі. Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.



Карта окупованих районів Донбасу / інфографіка 24 каналу