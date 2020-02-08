На Київщині колишні поліцейські варили наркотики: фото потужної лабораторії

Потужна нарколабораторія діяла на околиці Обухова, що на Київщині. Там виготовляли метадон та амфетамін, продавали його по всій Україні. Серед організаторі бізнесу – двоє колишніх поліцейських.

Вони облаштували лабораторію на околиці міста у промисловому приміщенні. На місяць зловмисники виготовляли до 5 кілограмів метадону та до 10 кілограмів амфетаміну. Про це інформує пресцентр СБУ.

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"Товар" наркоділки збували дилерам по всій Україні. За отримані гроші члени угруповання купували будинки, квартири та елітні авто,

– мовиться у повідомленні.

Під час обшуків у нарколабораторії правоохоронці вилучили понад 2 кілограми метадону та 3,5 кілограми амфетаміну.

Вартість наркотиків на чорному ринку складає 4,9 мільйона гривень.



Наркотики, знайдені в лабораторії/ фото СБУ



Обладнання наркоділків/ фото СБУ

Також правоохоронці виявили 4,7 кілограмів метадону в рідкому стані. Наркотик перебував у процесі обробки.

Наразі триває досудове слідство, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.



Нарколабораторія в Обухові/ фото СБУ