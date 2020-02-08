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      На Київщині колишні поліцейські варили наркотики: фото потужної лабораторії

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      В Обухові діяла нарколабораторія, організована колишніми поліцейськими / фото СБУ

      Потужна нарколабораторія діяла на околиці Обухова, що на Київщині. Там виготовляли метадон та амфетамін, продавали його по всій Україні. Серед організаторі бізнесу – двоє колишніх поліцейських.

      Вони облаштували лабораторію на околиці міста у промисловому приміщенні. На місяць зловмисники виготовляли до 5 кілограмів метадону та до 10 кілограмів амфетаміну. Про це інформує пресцентр СБУ.

      Дивіться також: Поліція викрила контрабанду наркотиків в Україну: вилучено "товару" на 1,5 мільйона гривень

      "Товар" наркоділки збували дилерам по всій Україні. За отримані гроші члени угруповання купували будинки, квартири та елітні авто,
      – мовиться у повідомленні.

      Під час обшуків у нарколабораторії правоохоронці вилучили понад 2 кілограми метадону та 3,5 кілограми амфетаміну.

      Вартість наркотиків на чорному ринку складає 4,9 мільйона гривень.


      Наркотики, знайдені в лабораторії/ фото СБУ


      Обладнання наркоділків/ фото СБУ

      Також правоохоронці виявили 4,7 кілограмів метадону в рідкому стані. Наркотик перебував у процесі обробки.

      Наразі триває досудове слідство, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.


      Нарколабораторія в Обухові/ фото СБУ


      Нарколабораторія в Обухові, де виготовляли амфетамін та метадон/ фото  СБУ
       

      Двоє ексберкутівців після обміну повернулись до Києва і звернулись до Зеленського
      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Кримінальні новини Наркотики Новини Києва Поліція СБУ
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