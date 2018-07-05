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Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Київщині молодий хлопець загинув, фотографуючи захід сонця

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На Київщині 15-річний хлопець помер від ураження струмом
На Київщині 15-річний хлопець помер від ураження струмом / kv.npu.gov.ua

Поблизу селища Баришівка компанія молодих людей спостерігала за заходом сонця, коли один з них вирішив дістатися верхівки залізничного мосту, щоб зняти вдалий кадр.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Київській області.

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У поліції зазначили, що про даний інцидент повідомив фельдшер швидкої допомоги о 21:00. Хлопця ударило струмом від дуги високовольтної лінії напругою майже 10 тисяч вольт.

На місце події відправилися слідчо-оперативна група Баришівського відділення поліції та медичні працівники.

Хлопця доправили до лікарні, однак врятувати життя хлопця медикам не вдалося. Через дві години в реанімаційному відділенні хлопець помер від отриманих травм.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини трагічної події. Наразі триває слідство.

 

Теги: Новини України Діти Новини Києва Жертви залізниця
Джерело: 24 Канал
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