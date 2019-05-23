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      Петиція за відставку Зеленського з'явилася на сайті президента: вже зібрано 25 тисяч голосів

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      Відставка Зеленського - петиція за відставку набрала 25 тисячі голосів
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Станом на 15 годину петиція вже зібрала понад 25 тисяч підписів з необхідних 25. Автор зазначає, що голосування за Володимира Зеленського було протестним, а він насправді не має підтримки 73% виборців.

      Автором петиції є Максим Безрук. Він наголосив, що перші заяви та дії Зеленського на посаді гаранта – розчаровують.

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      Як йдеться у петиції, користаючись відсутністю змістовних обіцянок народові, Зеленський почав приписувати народній волі власні забаганки.

      Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України,
      – написано в тексті петиції.


      Скріншот петиції про відставку Зеленського

      Зазначимо, що для того, аби петицію розглянув президент, вона має набрати 25 тисяч голосів за 92 дні. Варто наголосити, що Володимир Зеленський на посаді Президента України лише 4 день. 

      Дивіться відео: ключові моменти інавгурації Зеленського

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України
      Джерело: 24 канал
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