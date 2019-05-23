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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Юрій Бутусов

      На войне без оружия: абсурдный плен 8 бойцов ВСУ

      987
      Боевики утром 22 мая захватили восемь украинских военных, – штаб ООС
      Боевики утром 22 мая захватили восемь украинских военных, – штаб ООС / RT

      Сдача в плен 8 украинских военных, которые сами заехали в руки врага - это демонстрация кадровых проблем армии на шестом году войны.

      Мотопехотный батальон 53-й механизированный бригады дислоцирован в районе Мангуша. При этом главные силы бригады и штаб дислоцированы далеко. Поэтому, чтобы выполнить бюрократические вопросы, надо ехать в Константиновку.

      Военные во фронтовой зоне садятся в машину, но... не берут с собой оружия! На войне без оружия! 8 человек.

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      Они не продумывают маршрут. Не изучают взаимодействие с другими частями, и какие блок-посты они должны проехать. Они, вероятно, управлялись по навигатору, ну, бывает, запутались. Но ведь они проехали два наших блок-поста – два! И почему-то не спросили дорогу, не уточнили обстановку. Это просто какая-то чудовищно абсурдная ситуация, ведь спроси и скажут. И не смогли их остановить пограничники на контрольном пункте. Пограничники якобы даже стреляли вдогон, но, очевидно, не на поражение, а предупредительными. И восемь военных заехали в плен.

      В июле 2015-го года на этой же трассе заехал с грузом боеприпасов в украинский плен знаменитый российский майор Старков – начальник вооружения 5-й мотострелковой бригады ВС РФ – его быстро захотели обменять. Также в 2015-м здесь заехал в плен российский снайпер Кимаковский – этот сидит у нас до сих пор.

      Но прошло уже столько лет, идет война, как можно проявлять такую беспечность? Почему так бездарно организована поездка?

      Надеюсь, служебное расследование будет объективным.

      Людей надо спасать, их жизни важнее всего, но, увы, наших пленных враг быстро не отдает, как показывает практика. Нельзя допустить повторения таких же печальных случаев.

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Українці в полоні РФ
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