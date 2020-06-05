На Харківщині 3 червня група чоловіків атакувала автомобіль із правоохоронцями. Зловмисники напали на поліцейських з палицями, сокирами й вогнепальною зброєю. Одному з нападників суд обрав запобіжний захід.

Голові громадської організації "Потон" Павлу Онищенку обрали запобіжний захід 5 червня. Про це повідомило видання "Суспільне".

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Павла Онищенка взяли під варту на два місяці без можливості внесення застави. Відповідну ухвалу винесла суддя Київського райсуду Світлана Шаренко.

Прокурор наголосив, що Онищенко може переховуватися або впливати на свідків. Оніщенко підтвердив, що пошкодив автомобіль поліцейських і стріляв, але думав, що перед ним злочинці.

Ми розуміли, що будуть якісь політичні моменти, але щоб настільки це цинічно робити... Стоїть 50 поліцейських, три працівники СБУ, і я такий... Вони вийшли в масках, з них навіть маски ніхто не зняв. Навіть обличчя ніхто не побачив. І нам інкримінують, що ми напали на поліцейських. При тому, що ми викликали поліцію,

– сказав Онищенко.

Захист Онищенка наполягав на тому, що Оніщенко не знав, що в машині службовці СБУ, оскільки вони не представилися, були в звичайному одягу, в масках, а автомобіль був цивільний.

Водночас біля Київського суду Харкова сталася сутичка, повідомляє телеграм-канал "Нетиповий Харків". У момент, коли Павла Онищенка вивозили автозаком, поліція скрутила одного з його "групи підтримки".

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Цього ж дня запобіжний захід обирали іншому підозрюваному у нападі Миколі Маслову. Під час засідання він порізав собі руку. Йому викликали "швидку".

Це не виглядало як спроба самогубства – він показав, що "клянеться кров'ю",

– мовиться у повідомленні телеграм-каналу "Нетиповий Харків".

Зрештою суд обрав Маслову запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без можливості внесення застави.



Микола Маслов під час засідання суду / Фото "Нетиповий Харків"

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