Російські "Кинджали" та можливий наступ: у МВС оцінили загрозу з Білорусі

У країн НАТО немає жодних ілюзій щодо ролі Білорусі у російській агресії проти України. Водночас в Україні також розуміють всі можливі загрози від маріонеткового режиму Лукашенка.

Росія продовжує використовувати Білорусь як плацдарм для своїх агресивних планів. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Радник міністра зазначив, що Росія вже застосовувала "Кинджали" по території України, тому виключати можливість завдання нових ударів у МВС не можуть.

У цій ситуації вірогідність того, що вони стрілятимуть з боку Білорусі "Кинджалами" – залишається більш ніж високою. Що буде цілями – поки говорити складно. Тому, на жаль, виключити, що вони не будуть стріляти з боку Білорусі "Кинджалами" – ми не можемо,

– пояснив Денисенко.

За його словами, на Заході розуміють, що Білорусь перетворюється із самостійної країни у маріонетку Кремля.

"Вони прекрасно розуміють, що росіяни можуть використовувати територію Білорусі, як певний плацдарм для шантажу "східного крила" НАТО – країн Балтії та Польщі. Тому мілітаризація Білорусі в тому числі несе загрозу як Україні, так і країнам НАТО", – додав представник МВС.

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Він вказав, що вже є офіційне повідомлення про те, що 25 відсотків мобілізованих, що складає 87 тисяч осіб із 300 тисяч запланованих під призов, перекинули на територію України.

"Вони вже чи то на першій лінії боїв, чи то у близькому тилу перебувають поруч з передовою. Тому далі ми розуміємо, що вони насичуватимуть як територію України, так і перекидатимуть цих мобілізованих до Білорусі, щоб в принципі створювати загрозу по всій можливій лінії фронту", – резюмував Денисенко.

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