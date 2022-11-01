Російські "Кинджали" та можливий наступ: у МВС оцінили загрозу з Білорусі
У країн НАТО немає жодних ілюзій щодо ролі Білорусі у російській агресії проти України. Водночас в Україні також розуміють всі можливі загрози від маріонеткового режиму Лукашенка.
Росія продовжує використовувати Білорусь як плацдарм для своїх агресивних планів. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Зверніть увагу Росія могла перекинути до Білорусі партію ракет "Кинджал", – розвідка Британії
Радник міністра зазначив, що Росія вже застосовувала "Кинджали" по території України, тому виключати можливість завдання нових ударів у МВС не можуть.
У цій ситуації вірогідність того, що вони стрілятимуть з боку Білорусі "Кинджалами" – залишається більш ніж високою. Що буде цілями – поки говорити складно. Тому, на жаль, виключити, що вони не будуть стріляти з боку Білорусі "Кинджалами" – ми не можемо,
– пояснив Денисенко.
За його словами, на Заході розуміють, що Білорусь перетворюється із самостійної країни у маріонетку Кремля.
"Вони прекрасно розуміють, що росіяни можуть використовувати територію Білорусі, як певний плацдарм для шантажу "східного крила" НАТО – країн Балтії та Польщі. Тому мілітаризація Білорусі в тому числі несе загрозу як Україні, так і країнам НАТО", – додав представник МВС.
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Він вказав, що вже є офіційне повідомлення про те, що 25 відсотків мобілізованих, що складає 87 тисяч осіб із 300 тисяч запланованих під призов, перекинули на територію України.
"Вони вже чи то на першій лінії боїв, чи то у близькому тилу перебувають поруч з передовою. Тому далі ми розуміємо, що вони насичуватимуть як територію України, так і перекидатимуть цих мобілізованих до Білорусі, щоб в принципі створювати загрозу по всій можливій лінії фронту", – резюмував Денисенко.
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Загроза наступу з Білорусі: що відомо
- Росія не відмовляється від ідеї втягнути у війну проти України Білорусь. Вона намагається зробити ситуацію якомога напруженішою, чи то залякуючи, чи то справді готуючи наступ на Північ України.
- З початку неприхованої агресії Росія використовує Білорусь як плацдарм у своїй загарбницькій діяльності. Зокрема, окупанти розгорнули на білоруських територіях свою авіацію, вильотами якої постійно лякають українців.
- У ЗСУ записали звернення до білоруських військових з закликом не вступати у війну Росії проти України. Лукашенківські солдати через декілька днів у відповідь видали "епічне" за своєю неадекватністю відео.
- Лукашенко не хоче, щоб його армія брала участь у війні проти України. Проте Путін наразі активно перекидає свої війська до Білорусі, тож українці непокояться, чи може загрожувати новий наступ з того напрямку.
- Визнання Україною Білорусі окупованою територією може вплинути на самих білорусів, що допоможе їм у їхній боротьбі за свободу. Російські війська й гауляйтер Кремля Лукашенко фактично окупували країну.
- Водночас за даними розвідки Великої Британії, Росія могла перекинути на територію Білорусі цілу партію ракет "Кинджал". Наші партнери вважають, що у такий спосіб Росія намагається надіслати повідомлення Заходу та показати Білорусь як все більш залучену у війну країну.