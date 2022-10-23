"Вибивання ЗСУ" з Безіменного: Гуменюк вщент розбила легенду пропагандистів

Російські пропагандисти в унісон заявили про буцімто витіснення ЗСУ з одного населеного пункту на Херсонщині. У ЗСУ відповіли, що заяви пропагандистів не відповідають реальній ситуації на полі бою.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала заяви пропагандистів. У заявах так званих російських воєнкорів лунав населений пункт Безіменне.

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ЗСУ продовжують рухати лінію фронту на Херсонщині

Гуменюк наголосила, що заяви пропагандистів – це маніпуляція. За її словами, окупанти ретельно підібрали назву, "щоб не було до чого причепитися".

Речниця ОК "Південь" підкреслила, що немає такого населеного пункту, з якого б росіяни витіснили ЗСУ

Це маніпуляція свідомістю, використання саме такої назви була обрана для того, щоб потім якось викрутитися з цієї ситуації. Немає такої дії, яка б відповідала цьому, що вони витіснили ЗСУ з якогось населеного пункту... Ми не приховуємо свої дії, ми не викриваємо напрямок свого руху, але такі дії ніколи не приховуємо. Тому це чергова маніпуляція і не більше,

– сказала вона.

Також Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжують рухати лінію фронту на Херсонщині, хоча окупанти дуже міцно там засіли оборонним рубежем. Повідомляється, що ворог зосередився на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

ЗСУ проводять наступ на Херсонщині: що відомо на цей момент

Наприкінці літа з'явилася інформація, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога на Херсонщині. Після цього наші воїни у вересні – жовтні звільнили з-під окупації значну територію правобережжя Херсонщини.

Росія, ймовірно, готується відступати з Херсонщини, як це було на Півночі та на Харківщині. Про це свідчить заява командувача вторгнення Росії Сєргєя Суровікіна. Він сказав, що щодо Херсона можливі "непрості рішення".

За даними американської розвідки, ЗСУ мають унікальний шанс, щоб звільнити Херсон і частину Донбасу. Наші воїни можуть звільнити значну територію упродовж наступних тижнів. Водночас у ЗСУ закликають дотримуватися режиму тиші та не розголошувати інформацію про успіхи та плани наших воїнів.

Втім, слід звернути увагу на зведення розвідки Міноборони Британії. Там зазначили, що слова Суровікіна дійсно можуть свідчити, що Росія серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил.

Те, що Росія відступає на Херсонщині, підтверджують і супутникові знімки. Росія у жовтні перекидає техніку з правого берега Дніпра до Нової Каховки. Крім того, на окупованій території триває евакуація, яку оголосив гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо.

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